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Boluspor'un Yeni Başkanı Mahmut Alan Seçildi

Boluspor'un olağan genel kurulunda Mahmut Alan başkanlığa getirildi. Alan, destek ihtiyacına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 20:57
Boluspor'un Yeni Başkanı Mahmut Alan Seçildi

Boluspor'un Yeni Dönemi Başlıyor

Boluspor Kulübü, olağan genel kurul toplantısında yeni başkanını seçti. Mahmut Alan, Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen kongrede tek listeyle başkanlığa getirildi.

Eski Başkan Savaş Abak'tan Veda

Kongrede, eski kulüp yönetiminin denetim kurulu ve mali durum raporları okunduktan sonra mevcut başkan Savaş Abak bir konuşma yaptı. Abak, kulübün zorlu süreçlerine rağmen son iki sezon playout oynamanın başarısını elde ettiklerini belirtti. Abak, stat sıkıntısı ve yeterli destek alamadıkları için başkanlık görevinden ayrılmak istediğini ifade etti.

Mahmut Alan'ın Açıklamaları

Yapılan oylamanın ardından yeni yönetim Kurulu başkanlığına getirilen Mahmut Alan, Savaş Abak'ın kulübün durumunu etkili bir şekilde özetlediğini belirtti. Alan, "Ben bu işi yapacak son kişiyim ama Boluspor'un kayyuma gitmesi, ulusal medyada kulübümüzle ilgili olumsuz haberlerin çıkması üzücü. 1965 yılından beri bu kulübü şanla temsil eden onca futbolcunun ve insanın emeklerine yazık olur." dedi.

Yeni Yönetimin Görev Üstlenmesi

Kurulda konuşmasına devam eden Alan, "Boluspor'a sahip çıkmayanları nazik bir şekilde karşılamayacağım. Eğer kulübe ihanet eden olursa gerekli müdahaleleri yaparım. Bolu halkına ve taraftarına gereken desteği alacağım, çünkü bu kulüp hepimizin." şeklinde sözlerini sürdürdü. Alan, yeni yönetim olarak hem bakanlık hem de yerel esnafa ulaşma taahhüdünde bulundu.

Kongrede Yoğun Katılım

Kongreye, çok sayıda katılımcı yer aldı; eski başkanlar, eski belediye başkanı Yüksel Ceylan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, delegeler ve taraftarlar birlikte oldular.

Boluspor Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa Mahmut Alan seçildi.

Boluspor Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa Mahmut Alan seçildi.

Boluspor Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa Mahmut Alan seçildi.

Boluspor Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa Mahmut Alan seçildi.

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