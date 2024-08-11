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Boluspor ve Alagöz Holding Iğdır FK Maç Sonrası Değerlendirmeler

Boluspor ve Iğdır FK'nın karşılaşması sonrası teknik direktörler, takım durumları ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 22:52
Boluspor ve Alagöz Holding Iğdır FK Maç Sonrası Değerlendirmeler

Boluspor ve Alagöz Holding Iğdır FK Maçı Sonucu

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. Maçın sonunda Boluspor, rakibini 1-0 mağlup ederek puan kazanmayı başardı.

Boluspor'un Teknik Direktörü Serhat Gülpınar'ın Açıklamaları

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Serhat Gülpınar, "Puansız ayrıldık ama ligin başı. Daha tam hazır değiliz. İnşallah hazır olduğumuzda çok daha iyi skorlar, sonuçlar gelecektir." dedi.

Ayrıca, maça iyi başlayamadıklarını ve oyuncularının %50'sinin henüz hazır olmadığını belirten Gülpınar, "Bundan sonraki süreçte takımımızı daha iyi bir noktaya getireceğiz." ifadesini kullandı. İkinci yarıda rakiplerini kendi sahalarına hapsettiklerini ekleyen Gülpınar, "Iğdırspor gerçekten iyi bir takım. Oyunu rakip sahaya yıkabildik, pozisyon bulmak bizim açımızdan sevindirici." dedi.

Iğdır FK'nın Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın Görüşleri

Yalçın Koşukavak ise, Boluspor'a karşı oynamanın kendisi için duygusal bir deneyim olduğunu dile getirdi. "Yeni bir takım olmanın zorluklarıyla yüzleşiyoruz. 13 transfer yaptık ve bu durumu aşmak zaman alacak." şeklinde konuştu.

Koşukavak, maçın başlarında birçok parametreyi oturtmanın zor olduğunu, ancak ilerleyen haftalarda oyun prensiplerinin daha iyi bir şekilde gelişeceğini vurguladı. "Sahada kendimi iki takımın antrenörü gibi hissettim. İlerleyen dönemde çok daha farklı bir Iğdır FK göreceksiniz." şeklinde sözlerini tamamladı.

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