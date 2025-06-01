Bora Sevim: 'Hiçbir Takım Kaybetmek İçin Sahaya Çıkmıyor'

Samsunspor-Kayserispor Maçının Ardından Bora Sevim Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Reeder Samsunspor'a 2-1 yenilerek sezonu noktalayan Bellona Kayserispor'un kaleci antrenörü Bora Sevim, maçın uzatma dakikalarındaki gol fırsatlarını değerlendiremeyerek mücadeleden mağlup ayrıldıklarını belirtti.

Hiçbir Takım Kaybetmek İçin Sahaya Çıkmıyor

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sevim, "Hiçbir takım kaybetmek için sahaya çıkmıyor. Biz takım olarak buraya geldiğimizden beri oyuncularımız üst düzey maçlar gösterdi. İddiamız maçtan önce yoktu ama bu mücadeleci ruhu sahaya yansıttık." ifadelerini kullandı.

Oyuncularına ve ekibine teşekkür eden Sevim, "Maçla ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Samsunspor kazanmak istiyordu ve iyi bir taraftar desteği vardı. Son anda da olsa kazandılar. Kendilerine Avrupa maçlarında başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Reeder Samsunspor'a 2-1 yenilen Bellona Kayserispor'un kaleci antrenörü Bora Sevim (sağda), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.