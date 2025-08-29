DOLAR
Borussia Dortmund, Fabio Silva'yı Kadrosuna Kattı

Borussia Dortmund, Wolverhampton'dan 23 yaşındaki Fabio Silva ile 30 Haziran 2030'a dek sözleşme imzaladı; Alman basını bonservisi 27 milyon avro olarak duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 18:55
Borussia Dortmund, Wolverhampton Wanderers forması giyen 23 yaşındaki Portekizli santrafor Fabio Silva'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Sözleşme Detayları

Kulüp açıklamasına göre Silva ile yapılan sözleşme 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli olacak.

Kariyer ve Performans

Kariyerinde daha önce Porto, Anderlecht, PSV ve Rangers formalarını da giyen santrafor, Wolverhampton'da toplam 72 maçta 5 gol kaydetti.

Transfer Bedeli

Alman basınına yansıyan haberlere göre Borussia Dortmund, bu transfer için 27 milyon avro bonservis ödeyecek.

