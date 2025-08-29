Borussia Dortmund, Fabio Silva'yı Kadrosuna Kattı

Borussia Dortmund, Wolverhampton Wanderers forması giyen 23 yaşındaki Portekizli santrafor Fabio Silva'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Sözleşme Detayları

Kulüp açıklamasına göre Silva ile yapılan sözleşme 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli olacak.

Kariyer ve Performans

Kariyerinde daha önce Porto, Anderlecht, PSV ve Rangers formalarını da giyen santrafor, Wolverhampton'da toplam 72 maçta 5 gol kaydetti.

Transfer Bedeli

Alman basınına yansıyan haberlere göre Borussia Dortmund, bu transfer için 27 milyon avro bonservis ödeyecek.