Borussia Dortmund, Niko Kovac'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

Borussia Dortmund, teknik direktör Niko Kovac'ın sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı; Kovac kulübü eski günlerine döndürme hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:32
Alman kulüp 53 yaşındaki çalıştırıcıyla bağlarını güçlendirdi

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki teknik direktörle olan sözleşmenin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

İmza sonrası konuşan Kovac, "Borussia Dortmund'u sahada eski günlerine döndürmek için son altı ayda birlikte büyük ilerleme kaydettik. Teknik direktörler olarak bize duyulan güvenin yüksek olduğunu hissediyoruz ve kulüp ve taraftarlarla birlikte burada özel bir şeyler başarabileceğimize inanıyoruz. Son birkaç haftadır yaptığımız görüşmeler, bugüne kadarki başarılarımızın üzerine inşa ederek bu kulüpte uzun vadeli başarılar elde edebileceğime olan inancımı pekiştirdi." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz şubat ayında Nuri Şahin'in yerine gelen Hırvat teknik adam, Bayern Münih'le 2019'da Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı.

