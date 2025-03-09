Adana'da Özgecan Aslan Kadına Şiddete Hayır Koşusu Düzenlendi

Adana'da düzenlenen 'Özgecan Aslan-Kadına Şiddete Hayır Koşusu'nda 'Baybars Han' birinci oldu. Kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 22:06
Adana'da Özgecan Aslan Kadına Şiddete Hayır Koşusu Düzenlendi

Adana'da Özgencan Aslan Anısına Koşu Etkinliği

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından Adana'da gerçekleştirilen 'Özgecan Aslan-Kadına Şiddete Hayır Koşusu', kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla yapıldı. Yarışta, ''Baybars Han'' isimli at birinci gelerek dikkatleri üzerine çekti.

Yarış Detayları ve Katılımcılar

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, 4 ve yukarı yaşta İngiliz safkan atların katıldığı 2000 metre kum pistte düzenlenen bu özel yarışta, Erkan Yıldırım'a ait ''Baybars Han'' isimli at, jokey Hışman Çizik tarafından mücadele edildi.

Birinciliği elde eden atı, jokey Mehmet Salih Çelik ile ''Jawinger'' ve jokey Selim Kaya ile ''Altınsima'' izledi.

Özgecan Aslan'ın Ailesi ve Tören

Yarışın izleyicileri arasında, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet ve annesi Songül Aslan ile birlikte TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce yer aldı.

Yarışın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, anne Songül Aslan, birinci gelen atın sahibi Erkan Yıldırım’a kupayı takdim etti.

Songül Aslan'ın Duygusal Açıklamaları

Songül Aslan, yaptığı açıklamada, kadına şiddetin sona ermesini dilediğini dile getirdi. Gözyaşları içinde, “Özge'mi hiçbir zaman unutmadılar, unutturmadılar. Allah hepsinden razı olsun. Özge'm bir melekti, melek oldu uçtu diyorum. Onun yeri cennet zaten, evladımın ruhu şad olsun. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) Adana'da düzenlenen "Özgecan Aslan-Kadına Şiddete Hayır Koşusu"nda...

Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) Adana'da düzenlenen "Özgecan Aslan-Kadına Şiddete Hayır Koşusu"nda "Baybars Han" isimli at birinci oldu.

Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) Adana'da düzenlenen "Özgecan Aslan-Kadına Şiddete Hayır Koşusu"nda...

Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) Adana'da düzenlenen "Özgecan Aslan-Kadına Şiddete Hayır Koşusu"nda "Baybars Han" isimli at birinci oldu.

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