Bosphorun Quarter Marathon: Ortaköy-Bebek Parkurunda 2.500 Katılımcı

Bosphorun Quarter Marathon Ortaköy-Bebek parkurunda yapıldı; 10,5 km'lik koşuya yaklaşık 2.500 sporcu katıldı. Erkeklerde Emin Berke Murathan, kadınlarda Damla Çelik birinci oldu.

Bosphorun Quarter Marathon koşu etkinliği, Ortaköy-Bebek parkurunda gerçekleştirildi. Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda start alan 10,5 kilometrelik koşu, aynı yerde sona erdi. Etkinliğe yaklaşık 2500 sporcu katıldı.

Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, muhabirler Hasan Hüseyin Kul, Ekrem Biçeroğlu, Elif Tuğtekin ile Mücahithan Avcıoğlu yer aldı.

Yarış Sonuçları

Erkekler kategorisinde Emin Berke Murathan, 31 dakika 58 saniye ile birincilik elde etti. Sultan Orhan, 32 dakika 47 saniye ile ikinci, Tamer Sakar da 33 dakika 32 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Etkinliğin kadınlar kategorisinde ise Damla Çelik, 37 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinciliğe yükseldi. Özlem Kaya Alıcı, 37 dakika 28 saniyeyle ikinci, Dilay Yıldızhan 38 dakika 46 saniyeyle üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Takımlar

Takımlar kategorisinde Nike Running birinci, Digirunners ikinci ve Ford üçüncü oldu. Anadolu Ajansı Spor Kulübü, takım olarak 6. sırada etkinliği bitirdi.

AA Temsilcilerinden Açıklamalar

Yarış sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yusuf Özhan, zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirterek "İnsan gücünün ve dayanıklılığının sınırlarını zorlayan bir yarışı bitirdik. Antrenörümüz Hüseyin Kul, daha iyi dereceyle yarışı tamamladı. Güzel yarıştı." dedi.

Yusuf Özhan, Filistin'de zulüm gören insanlar için özel olarak "karpuz" simgeli şapka taktığını dile getirerek "Anadolu Ajansı Spor Kulübünün koşu takımı olarak, bu yarışı Filistin'de yaşamını yitirmiş tüm şehitlere ve bugünlerde artık sonuçlanması için dua ettiğimiz olumlu gelişmelere atfetmek istiyorum. Filistin'de çok büyük acılar yaşandı. Oradaki soykırım, bütün insanların vicdanını yaraladı. İsrail'in zulmü ve soykırımı, bu tür spor etkinliklerinde dünyadaki tüm sağduyulu insanlar tarafından hatırlatılacaktır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü Atletizm Branşı Sorumlusu ve sporcusu Hasan Hüseyin Kul, bu tarz organizasyonların önemine değinerek "Çalışanlarımızda aidiyet duygusu olması, takım ruhunun gelişmesi ve iş veriminin artması için Anadolu Ajansı Spor Kulübünü kurduk. Bu spor kulübünde atletizm branşı da bulunuyor. Anadolu Ajansında çalışan personelimizle bu yarışmaya katıldık. Etkinlikte Anadolu Ajansını temsil ediyoruz. Bu tarz yarışlar bizim daha sportmen olmamızı sağlarken fiziksel ve zihinsel gelişimimizi de artırıyor. Spor yaptıkça iş verimimiz artıyor." ifadelerini kullandı.

Kul, Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcularının kendi aralarında antrenman yaptığını aktararak, "Kendimizi nasıl geliştireceğimiz konusunda aramızda konuşuyoruz. Böyle organizasyonlara katıldığımızda da motivasyonumuz artıyor. 2000'den fazla kişi burada yarışıyor. Onlarla aynı coşkuyu ve heyecanı yaşamak, bu işin sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Bu tarz organizasyonlar çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bosphorun Quarter Marathon koşu etkinliği, Ortaköy-Bebek parkurunda gerçekleştirildi. Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda start alan 10,5 kilometrelik koşu, aynı yerde sona erdi.

