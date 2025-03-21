Boston Celtics, 6,1 Milyar Dolarla Satıldı: Tarihi Rekor

Boston Celtics, Bill Chisholm'un liderliğindeki konsorsiyuma 6,1 milyar dolara satılarak en yüksek bedelli kulüp satışını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 00:21
Boston Celtics, 6,1 Milyar Dolarla Satıldı: Tarihi Rekor

ABD'li iş insanı Bill Chisholm öncülüğündeki konsorsiyum, Boston Celtics NBA takımını tarihi bir bedelle satın aldı. Takım, 6,1 milyar dolarlık rekor bir anlaşma ile yeni sahiplerine kavuştu.

ABD basınında yer alan bilgilere göre, Boston Celtics ile yapılan bu anlaşma, Kuzey Amerika spor tarihinin en yüksek bedelle kulüp satışını gerçekleştirmiş oldu.

2002 yılında Grousbeck ailesi tarafından 360 milyon dolara satın alınan Celtics, 23 yıl aradan sonra 6,1 milyar dolara Bill Chisholm öncülüğündeki konsorsiyuma el değiştirdi.

Celtics, 18 şampiyonlukla NBA tarihinin en başarılı takımı olarak öne çıkıyor. Son şampiyon kadrosunda Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis ve Al Horford gibi yıldızlar yer alıyor. Bu sezon 50 galibiyet ve 19 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Celtics, önemli bir başarı gösteriyor.

Daha önce Açaçlın Futbolu Ligi (NFL) ekibi Washington Commanders, 6,05 milyar dolara satılmıştı. Ayrıca bir diğer NBA ekibi Phoenix Suns ise 4 milyar dolar bedelle el değiştirmişti.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye Macaristan'ı 3-1 Yenerek Avantaj Sağladı
2
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2026 EHF Avrupa Kupası Rakipleri Belli Oldu
3
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi Normal Sezon Tamamlandı: Fenerbahçe Medicana Açık Ara Önde
4
İlkin Aydın: 'Hedefimiz Her Maçta Gelişmek'
5
Boston Celtics, 6,1 Milyar Dolarla Satıldı: Tarihi Rekor
6
Hakan Çalhanoğlu: A Ligi'ne Yükselmek İçin Hedefimiz Belli
7
Fenerbahçe Beko, AS Monaco'ya Yenildi: 91-82

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!