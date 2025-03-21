Boston Celtics, 6,1 Milyar Dolarla Satıldı: Tarihi Rekor

ABD'li iş insanı Bill Chisholm öncülüğündeki konsorsiyum, Boston Celtics NBA takımını tarihi bir bedelle satın aldı. Takım, 6,1 milyar dolarlık rekor bir anlaşma ile yeni sahiplerine kavuştu.

ABD basınında yer alan bilgilere göre, Boston Celtics ile yapılan bu anlaşma, Kuzey Amerika spor tarihinin en yüksek bedelle kulüp satışını gerçekleştirmiş oldu.

2002 yılında Grousbeck ailesi tarafından 360 milyon dolara satın alınan Celtics, 23 yıl aradan sonra 6,1 milyar dolara Bill Chisholm öncülüğündeki konsorsiyuma el değiştirdi.

Celtics, 18 şampiyonlukla NBA tarihinin en başarılı takımı olarak öne çıkıyor. Son şampiyon kadrosunda Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis ve Al Horford gibi yıldızlar yer alıyor. Bu sezon 50 galibiyet ve 19 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Celtics, önemli bir başarı gösteriyor.

Daha önce Açaçlın Futbolu Ligi (NFL) ekibi Washington Commanders, 6,05 milyar dolara satılmıştı. Ayrıca bir diğer NBA ekibi Phoenix Suns ise 4 milyar dolar bedelle el değiştirmişti.