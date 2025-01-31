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BOTAŞ, Beşiktaş'ı 78-69 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

BOTAŞ, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ı 78-69 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 20:29
BOTAŞ, Beşiktaş'ı 78-69 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Önemli Bir Karşılaşma

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında BOTAŞ, evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma, büyük bir çekişmeye sahne oldu.

BOTAŞ'ın Galibiyeti

BOTAŞ, sahasında oynadığı maçta Beşiktaş'ı 78-69 mağlup ederek 20. haftadan başarılı bir sonuçla ayrıldı. Bu galibiyet, BOTAŞ için ligin ilerleyen bölümleri açısından büyük bir motivasyon kaynağı oldu. BOTAŞ'ın performansı açısından dikkat çeken detaylar, takımların stratejileri ve oyuncuların sergilediği performansla birleşince, maç izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

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