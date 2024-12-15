BOTAŞ, Son Saniye Basketi İçin İtirazda Bulundu

BOTAŞ'tan İtiraz: Süre Doldu, Basket Geçerli Sayıldı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında, BOTAŞ Spor Kulübü, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor ile karşılaştı. Maç sonucunda 83-81'lik skorla mağlup olan BOTAŞ, rakibinin son saniyede attığı basketin süre dolduktan sonra geldiğini öne sürerek Türkiye Basketbol Federasyonu'na itirazda bulundu.

BOTAŞ Spor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "İlkem Yapı Tarsus Spor karşılaşmasının son saniyesinde, rakip takım oyuncusu tarafından kullanılan atış, sürenin dolmuş olmasına rağmen hakemler tarafından geçerli sayılarak müsabakayı kaybetmiş bulunuyoruz. Maç sonrası, yönetmeliklere göre belirtilen süre içinde itirazımızı maçın hakemleri vasıtasıyla Merkez Hakem Kurulu'na ilettik. İtirazımızı, TBF Yönetim Kurulu değerlendirdikten sonra nihai kararı açıklayacaktır." ifadelerine yer verildi.