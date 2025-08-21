DOLAR
Bournemouth, Amine Adli'yi Bayer Leverkusen'den 5 yıllık sözleşmeyle transfer etti

Bournemouth, Bayer Leverkusen'den 25 yaşındaki sol kanat Amine Adli ile 5 yıllık sözleşme imzaladı; oyuncu kulüp ve tesislerden övgüyle söz etti.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:20
Bournemouth, Amine Adli'yi Transfer Etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından sol kanat oyuncusu Amine Adli'yi kadrosuna kattı.

Sözleşme ve Oyuncu Açıklamaları

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İmza sonrası Adli, "Etrafımdaki insanlar bana burada büyük bir güven veriyor ve tesislerden çok etkilendim. Kulüpteki insanlar sevgi dolu, bu yüzden Bournemouth için oynamaktan çok mutlu ve gururluyum, umarım iyi şeyler başarırım," ifadelerini kullandı.

Kariyer Bilgileri

Bayer Leverkusen ile Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Faslı futbolcu, Fas milli takımıyla 15 maçta 1 gol kaydetti.

