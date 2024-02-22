Brezilyalı eski futbolcuya hapis şoku

İspanyol mahkemesi, dünya futbolunun tanınmış isimlerinden biri olan Brezilya eski futbolcu Dani Alves'i, Barcelona'daki bir gece kulübünde genç bir kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu buldu. Olay, 30 Aralık'ı 31 Aralık 2022'ye bağlayan gece Barselona'daki Sutton gece kulübünde meydana geldi.

Mahkeme, 40 yaşındaki futbolcuyu suçlu bulduktan sonra Dani Alves, 20 Ocak 2023'te cezaevine girdi ve şu ana kadar bir yıldan biraz fazla bir süredir hapis cezasını çekiyor. Alves, suçlamaları reddetmişti ancak mahkeme tarafından 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Dani Alves'in avukatı, müvekkilinin masum olduğunu savunarak beraat talebinde bulunmuş, ancak mahkeme farklı bir karar vermiştir. Alves'in hapis cezasına itiraz etme hakkı bulunuyor.

Futbolculuk kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus ve PSG gibi dünya futbolunun en büyük kulüplerinde forma giyen Dani Alves, aynı zamanda Brezilya Milli Takımı formasını 100'ün üzerinde maçta temsil etmişti. Ancak bu suçlamalarla birlikte, kariyeri büyük bir gölge altına düşmüş durumda.