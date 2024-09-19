Brighton, FA Cup'ta Wolverhampton'ı Geçerek Turu Geçti

Brighton, FA Cup'ta Wolverhampton'ı Geçti

İngiltere'de düzenlenen FA Cup 3. turu maçında Brighton, Wolverhampton ile karşı karşıya geldi.

American Express Stadı'nda oynanan mücadelede Brighton, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın 14. dakikasında Carlos Baleba'nın attığı golle öne geçen Brighton, 31. dakikada Simon Adingra'nın başarılı vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Wolverhampton, 44. dakikada Gonçalo Guedes ile karşılık vererek skoru 2-1'e getirdi.

Maçın ilerleyen bölümlerinde, Brighton'da 82. dakikada oyuna dahil olan Ferdi Kadıoğlu, 85. dakikada sahneye çıktı ve Brighton adına üçüncü golü kaydetti. Bu gol, Kadıoğlu’nun Brighton ile çıktığı ikinci maçta ilk gol sevincini yaşadığı an oldu.

Wolverhampton, 90+1. dakikada Thomas Doyle ile bir gol daha bulsa da, bu durum maçı değiştirmeye yetmedi. Brighton, bu sonuçla 4. tura yükselmeyi başardı.