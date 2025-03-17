Bronz Madalyalı Cimnastikçiler Hedef Büyüttü: Olimpiyat Madalyası Hedefinde

Milli cimnastikçiler Mert Efe Kılıçer ve Mehmet Ayberk Koşak, yeni başarılar için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:27
Bronz Madalyalı Cimnastikçiler Hedef Büyüttü: Olimpiyat Madalyası Hedefinde

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan milli cimnastikçiler Mert Efe Kılıçer ve Mehmet Ayberk Koşak, uluslararası alanda daha büyük hedeflere odaklandı. Bu sporcular, Almanya'da düzenlenen turnuvada gösterdikleri performansla dikkat çekti.

Milli Sporcular Bronz Madalya Kazandı

Geçtiğimiz ay Almanya'nın Cottbus kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Mehmet Ayberk Koşak 14.000 puanla halka aletinde bronz madalya kazanırken, Mert Efe Kılıçer ise 13.966 puanla barfikste üçüncülüğü elde etti. İki sporcu da milli takımdaki yerlerini koruyarak, daha büyük başarılar için sıkı antrenmanlarına devam ediyor.

Mert Efe Kılıçer: "Kendimi Dünyaya Kanıtlamak İstiyorum"

Barfikste Avrupa ikinciliği ve paralel barda Avrupa üçüncülüğü elde eden Mert Efe Kılıçer, dünya şampiyonasında madalya almanın kendisi için büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Kılıçer, "Bu yıl önemli yarışmalarımız var. Hedeflerimiz oralarda da madalya almak, kendimi dünyaya kanıtlamak istiyorum. İnşallah altın madalya da gelecek," dedi.

Mehmet Ayberk Koşak: "Hedefim Olimpiyat Madalyası"

Cimnasit kariyerine İzmir'de küçük yaşlarda başlayan Mehmet Ayberk Koşak ise, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Ferhat Arıcan'dan sonra Türkiye'ye bir olimpiyat madalyası kazandırmayı hedefliyor. Koşak, sürekli olarak performansını artırmak için antrenman yaptığını belirtti.

Sürdürülebilirlik Vurgusu

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, sporcularının madalya ile dönmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederken, "Sürdürülebilir bir yapı oluşturma çabamızın meyvelerini topluyoruz. Türkiye'nin cimnastik alanında büyük adımlar attığını görmek bizi sevindiriyor," şeklinde konuştu.

Bu sporcuların başarıları, Türk cimnastik tarihinde yeni bir sayfa açıyor.

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