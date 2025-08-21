DOLAR
40,92 0,01%
EURO
47,73 -0,3%
ALTIN
4.409,5 -0,1%
BITCOIN
4.679.884,96 0,01%

Bruno Lage: "Favori olmak önemli değil, biz turu geçmek istiyoruz" — Fenerbahçe-Benfica 0-0

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile 0-0 biten maç sonrası turu geçmek istediklerini; kırmızı kartın stratejiyi etkilediğini ve turun yüzde 50 olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 01:00
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 01:00
Bruno Lage: "Favori olmak önemli değil, biz turu geçmek istiyoruz" — Fenerbahçe-Benfica 0-0

Bruno Lage: "Favori olmak önemli değil, biz turu geçmek istiyoruz"

Maç Sonrası Değerlendirme

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage, maçın ardından basın toplantısında takımı ve karşılaşmayı değerlendirdi. Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleye çok iyi hazırlandıklarını belirten Lage, rakiplerini detaylı analiz ettiklerini söyledi.

Maçın gidişatına ilişkin konuşmasında Lage, "Çok iyi hazırlandık bu maça. İlk yarı özellikle oyunu kontrol ettik. Topu kontrol ettik ama ikinci yarı oyuna iyi başlayamadık ve cevap vermek istedik. Değişikliklerle atak oluşturmak istedik, oyunu kazanmak istedik, alanın olabileceğini düşündük ama maalesef kırmızı karttan sonra oyunun stratejisi değişti ve oyunu tamamlamak için de sonrasında iyi bir mücadele verdik." ifadelerini kullandı.

Lage, maçtaki oyuncu tercihlerine dair de konuştu ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında şunları söyledi: "Kerem Aktürkoğlu, dün de söylemiştim benim için tek önemli olan Benfica'da mutlu mu değil mi, ki mutlu. Onu taktiksel olarak maçlara hazırlamak önemli olandı. Bu yüzden ilk 11'de başladı çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu ve o yüzden de ilk 11'de başladı. Bu benim kontrol edebildiğim kısımlar. İkinci maç var ve diğer kısım başkanlar arasında olacak şey."

Lage, takımının hazırlık sürecine vurgu yaparak, "Oyuna çok saygı duyuyorum, rakibimize bakıyoruz. Hazırlık maçımızda ve sonraki maçlarında kampta neler yaptıklarına baktık. Analiz ettik rakibimizi. Oyuncularımızın kendine özgüvenli şekilde nasıl oyuna girebileceğine baktık. Çok tecrübeli olan bir hocaya karşı oyuncular iyi performans gösterdi ve stratejimize bağlı kaldılar. İkinci yarı forvete bir oyuncu daha aldık. Arka arkaya gelen 2 sarı kart tehlike oluşturmamızı engelledi." dedi.

Fenerbahçe'nin gücüne de dikkat çeken Lage, sözlerini şöyle tamamladı: "Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Onlara karşı oyunu kontrol etmek gerekiyor. Orta sahada 3 iyi oyuncuları var, hızlı forvetleri var ve bizde bunu yaptık. Oyunu kontrol ettik. Çok taktiksel bir savaş oldu. Biz kazanmak için değişiklikler yaptık. Toplu topsuz oyunu kontrol ettik. Daha fazla tehlike yaratabilirdik. Biz sadece bu turu geçmek istiyoruz. Favori olup olmamak önemli değil, turu geçmek istiyoruz. Tur hala yüzde 50 çünkü diğer tarafta çok kaliteli oyuncular var. Şampiyonlar Ligi'ne girmek Benfica için de Fenerbahçe için de çok önemli. Orası benim ve Mourinho için de çok önemli. Dolayısıyla yüzde 50. İyi bir maç oynadık ve yapmamız gereken tekrar iyi bir oyun oynamak taktiksel olarak. Mücadele veren bir takım yaratmak ki Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda olabilelim."

Kısa Değerlendirme

Bruno Lage'nin açıklamaları, Benfica'nın rövanş öncesi temkinli ve kararlı bir yaklaşım sergilediğini gösterdi. İkinci maç öncesi her iki takım için de avantajın eşit olduğu vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bruno Lage: "Favori olmak önemli değil, biz turu geçmek istiyoruz" — Fenerbahçe-Benfica 0-0
2
Panathinaikos-Samsunspor: Reis'ten 'zevk alıp güzel netice' mesajı
3
Ivanovic: Kırmızı Kartın Ardından Fenerbahçe Çok Baskı Uyguladı
4
2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye'nin C Grubunda İsviçre
5
Türkiye, Litvanya'yı 84-81 Deplasmanda Yendi — Hazırlık Maçı
6
Antalyaspor'da Mali Denge ve Transfer Planı: Perçin'den 23 Dosya, 7-8 Milyon Avro
7
Galatasaray, Zecorner Kayserispor Maçı Öncesi Kemerburgaz'ta Çalıştı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı