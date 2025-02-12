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BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada Projesi İstanbul'da Başladı

BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada projesi, İstanbul'da 15-17 yaş altı kız milli takımları seçmeleriyle start verdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:36
BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada Projesi İstanbul'da Başladı

BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada Projesinin İstanbul Etabı

BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada projesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle ülke genelinde gerçekleştirilen 15-17 yaş altı kız milli takımlar seçmelerinin İstanbul ayağı başladı. Seçmeler, Selimiye Stadı'nda gerçekleştirildi.

Seçmelere Yoğun Katılım

Seçmelere, Arapçeşmespor, Dudullu, Fatih Vatanspor, Fenerbahçe Petrol Ofisi, İstanbul Mesudiyespor, Nişantepespor, Trabzon Samandıraspor, Tunçspor ve Kocaeli Kadın Gücü takımları olmak üzere toplam 136 sporcu katıldı. Kadın Milli Takımlar teknik ekipleri, projeye katılmanın önemini vurguladı.

Kız Çocukları İçin Yeni Fırsatlar

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, projenin Türkiye genelinde kız çocuklarının futbol potansiyelini artırmayı ve milli takım havuzunu genişletmeyi hedeflediğini belirtti. Kıragası, "Hayalimiz, Türkiye'yi il il gezerek kız çocuklarının potansiyelini görmek ve bu sayede milli takım havuzunu genişletmek. Projenin İstanbul etabı, bu hedef doğrultusunda önemli bir adım." dedi.

Kıragası, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekerek, kızların futbol oynamalarına yönelik öz güvenlerini artırmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Milli Takım Hayali

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, projenin öz güven geliştirme ve milli takım hayalini yaşatma adına büyük katkı sunduğunu ifade etti. Demirbağ, "Burada 2009, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu çocuklarla buluşuyoruz. Onlara milli takım hayaline ulaşabileceklerini göstermek çok önemli." dedi.

Seçmelerin Devamı

Projenin İstanbul etabı, 14 Şubat Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı'nda devam edecek. Seçmelerin diğer şehirlerde de Haziran 2025'e kadar süreceği ve tarihlerinin daha sonra açıklanacağı belirtildi. Şu ana kadar Erzurum, Hakkari, Van, Ankara, Kayseri, İzmir, Denizli, Trabzon, Samsun, Gaziantep, Hatay ve Adana'da da seçmeler gerçekleştirildi.

"BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bağlı 14...

"BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bağlı 14 bölgedeki 20 şehirde gerçekleştirilen ve 15 ile 17 yaş altı kız milli takımlar gruplarını kapsayan seçmelerin İstanbul etabı Selimiye Stadı'nda başladı.

"BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bağlı 14...

"BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bağlı 14 bölgedeki 20 şehirde gerçekleştirilen ve 15 ile 17 yaş altı kız milli takımlar gruplarını kapsayan seçmelerin İstanbul etabı Selimiye Stadı'nda başladı.

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