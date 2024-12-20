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Bucaspor 1928 ve Göztepe PFDK'ye Sevk Edildi

Bucaspor 1928 ve Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası maçındaki disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 18:32
Bucaspor 1928 ve Göztepe PFDK'ye Sevk Edildi

Bucaspor 1928 ve Göztepe PFDK'ye Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Bucaspor 1928 ve Göztepe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanan Bucaspor 1928-Göztepe maçında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle her iki takımın da PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Ayrıca, Adana Demirspor futbolcusu İzzet Çelik'in Kırklarelispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

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