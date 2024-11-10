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Bülent Uygun: 'İlk gol sonrası toparlanmamız zorlaştı'

Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, ilk gol sonrası sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 21:55
Bülent Uygun: 'İlk gol sonrası toparlanmamız zorlaştı'

Fenerbahçe - Sivasspor Maç Sonrası Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini dile getiren Uygun, ilk golü yedikten sonra ekiplerinin toparlanma sürecinin zorluğuna dikkat çekti.

Bülent Uygun'dan Açıklamalar

Uygun, "İlk golü yedikten sonraki süreçte toparlanmamız zor oldu. Elimizdeki en önemli oyunculardan Manaj ve Uğur Çiftçi'nin yokluğu, zaten 13-14 kişilik dar bir kadro yapısında, oyun planlarımızı bozdu. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum," diye konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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