Bülent Uygun: 'Maçın Hakkı Beraberlikti'

Bülent Uygun'un Maç Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, maçın hakkının beraberlik olduğunu vurguladı.

''Saha Koşulları Problemi''

Uygun, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, her iki takımı da tebrik etti. Saha şartlarının zorluğuna dikkat çeken Uygun, "Zaten saha zemininde belli problemler vardı, bir de kar, iki takımın da istediği futbolu oynamasını engelledi." dedi.

''Kaçırılan Gol Pozisyonları''

Maçta kaçırdıkları gol pozisyonlarına da değinen Uygun, "Karşı karşıya da kaçırdık. Pozisyonlara girdik, rakibe de 1-2 pozisyon verdik. Maçın hakkı ne diye soracak olursanız, gerçekten baktığınızda beraberlik diyebiliriz. Kazanabilirdik de, futbolcularımızı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.