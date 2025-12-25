Burak Yazgı, Turkish Get-Up'ta 116.8 kg ile Guinness Rekoru Kırdı

Burak Yazgı, Turkish Get-Up'ta 116.8 kilo ile Guinness Rekorunu Yeniledi

İzmirli performans antrenörü bir kez daha dünya rekoru sahibi oldu

İzmirli performans antrenörü Burak Yazgı, Turkish Get-Up hareketinde 116.8 kilo kaldırarak, bir kez daha Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Hareket, ismini Ulubatlı Hasan’ın İstanbul’un fethi sırasında yaralanmasına rağmen Osmanlı sancağını başının üzerinde tutarak surlara dikmesinden alıyor ve yüksek disiplin gerektiren bir egzersiz olarak biliniyor.

İzmirli rekortmen, İsveçli Hamdi El Hissy’ye ait olan 80.5 kiloluk rekoru önce 90.97 kilo ile kırarak Guinness’e girmişti. Ancak kısa süre sonra ABD’li Michael Aidala, rekoru 115.6 kiloya taşıdı. Rekoru yeniden ele geçirmek için aylarca çalışan Burak Yazgı, sonunda 116.8 kg. kaldırarak rekoru tekrar kırmayı başardı.

Burak Yazgı sporun kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Ruhen ve fiziken karşılaşabileceğimiz her türlü olumsuzluğa karşı koyabilmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu anlayışla, bugüne kadar birçok farklı branşta aktif olarak yarıştım; aynı zamanda farklı branşlardan sporculara antrenörlük yapmaya devam ediyorum. Bu çok yönlü sportif geçmişim sayesinde, Turkish Get-Up gibi son derece yüksek disiplin gerektiren bir harekette bir yıl içinde iki kez dünya rekoru kırabilecek seviyeye ulaştım. Birçok atletin hedeflediği bir rekorun bir Türk sporcuda olması gerektiğine inanıyordum ve başardım. Sağlığım el verdiği sürece bu mirası taşımaya ve Turkish Get-Up dünya rekorunun sahibi olmaya devam edeceğim".

