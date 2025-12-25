DOLAR
42,83 -0,06%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,8 -0,03%
BITCOIN
3.762.969,18 -0,36%

Göztepe'de Arda Okan Kurtulan ve Anthony Dennis'e Talipler: Beşiktaş, Trabzonspor ve Almanya Kulüpleri

Göztepe'nin gençleri Arda Okan Kurtulan ve Anthony Dennis, Beşiktaş, Trabzonspor ile Eintracht Frankfurt, RB Leipzig ve Werder Bremen'in radarında.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:04
Göztepe'de Arda Okan Kurtulan ve Anthony Dennis'e Talipler: Beşiktaş, Trabzonspor ve Almanya Kulüpleri

Göztepe'de Arda Okan Kurtulan ve Anthony Dennis'e yakın markaj

Göztepeli futbolcular Arda Okan Kurtulan ve Anthony Dennis, hem Türkiye'den hem de yurt dışından çok sayıda kulübün takibinde olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimle bu oyuncular için temasların kurulduğu ifade edildi.

Kulüplerin ilgisi

Söz konusu takipçi listesinde Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor, yurt dışından ise Eintracht Frankfurt, RB Leipzig ve Werder Bremen gibi ekiplerin yer aldığı bildirildi.

Göztepe'nin vitrine çıkardığı gençler

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Romulo'yu Alman ekibi RB Leipzig'e yaklaşık 25 milyon Euro bonservis bedeliyle satan İzmir temsilcisi, şimdi de iki genç oyuncusunu öne çıkardı. Bu sezon kadroya katılan sağ bek Arda Okan Kurtulan, sergilediği performansla kısa sürede dikkat çekti.

Performans ve istatistikler

Arda Okan Kurtulan, bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 17 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, Anthony Dennis ise 16 maçta 3 gol kaydetti.

Göztepe'nin transfer yaklaşımı

2025-2026 döneminde Avrupa hedefi doğrultusunda yoluna devam eden Göztepe'nin, ara transfer döneminde oyuncularını satmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor. Ancak yönetimin, yüksek bonservis teklifleri gelmesi halinde konuyu yeniden değerlendirebileceği kaydedildi.

GÖZTEPELİ FUTBOLCULAR ARDA OKAN KURTULAN VE ANTHONY DENNİS'İN, HEM TÜRKİYE'DEN HEM DE YURT...

GÖZTEPELİ FUTBOLCULAR ARDA OKAN KURTULAN VE ANTHONY DENNİS'İN, HEM TÜRKİYE'DEN HEM DE YURT DIŞINDAN BİRÇOK KULÜBÜN RADARINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. BU FUTBOLCULAR İÇİN SARI-KIRMIZILILARLA TEMASLARIN KURULDUĞU İFADE EDİLDİ. (ARDA)

GÖZTEPELİ FUTBOLCULAR ARDA OKAN KURTULAN VE ANTHONY DENNİS'İN, HEM TÜRKİYE'DEN HEM DE YURT...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göztepe'de Arda Okan Kurtulan ve Anthony Dennis'e Talipler: Beşiktaş, Trabzonspor ve Almanya Kulüpleri
2
Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor 2-1 Eyüpspor
3
Thomas Reis: İlk yarı bizim adımıza başarılı geçti
4
’Uluslararası FIS Sarıkamış CUP’ta Alp Disiplini Heyecanı Sürüyor
5
Beşiktaş: Ndidi En Çok Süre Alan, Abraham En Golcü
6
3. Lig'de Erciyes 38 FK: 15 maçta 17 gol
7
Döğerspor, Göksel Zehir ile yollarını ayırdı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması