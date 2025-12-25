Göztepe'de Arda Okan Kurtulan ve Anthony Dennis'e Talipler: Beşiktaş, Trabzonspor ve Almanya Kulüpleri

Göztepe'de Arda Okan Kurtulan ve Anthony Dennis'e yakın markaj

Göztepeli futbolcular Arda Okan Kurtulan ve Anthony Dennis, hem Türkiye'den hem de yurt dışından çok sayıda kulübün takibinde olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimle bu oyuncular için temasların kurulduğu ifade edildi.

Kulüplerin ilgisi

Söz konusu takipçi listesinde Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor, yurt dışından ise Eintracht Frankfurt, RB Leipzig ve Werder Bremen gibi ekiplerin yer aldığı bildirildi.

Göztepe'nin vitrine çıkardığı gençler

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Romulo'yu Alman ekibi RB Leipzig'e yaklaşık 25 milyon Euro bonservis bedeliyle satan İzmir temsilcisi, şimdi de iki genç oyuncusunu öne çıkardı. Bu sezon kadroya katılan sağ bek Arda Okan Kurtulan, sergilediği performansla kısa sürede dikkat çekti.

Performans ve istatistikler

Arda Okan Kurtulan, bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 17 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, Anthony Dennis ise 16 maçta 3 gol kaydetti.

Göztepe'nin transfer yaklaşımı

2025-2026 döneminde Avrupa hedefi doğrultusunda yoluna devam eden Göztepe'nin, ara transfer döneminde oyuncularını satmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor. Ancak yönetimin, yüksek bonservis teklifleri gelmesi halinde konuyu yeniden değerlendirebileceği kaydedildi.

