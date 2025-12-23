DOLAR
Bartuğ Elmaz sakatlandı: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde oyundan çıktı

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki orta sahası Bartuğ Elmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş derbisinde sakatlanarak 74. dakikada oyunu terk etti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 23:11
Maç gelişmeleri

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki orta sahası Bartuğ Elmaz, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında evinde oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Müsabakaya 11'de başlayan ve bu sezon ilk kez 11’de forma şansı bulan Bartuğ, 74. dakikada kendini yere bıraktı. Hakem Oğuzhan Çakır oyunu durdurarak sağlık ekiplerini sahaya çağırdı. Sakatlanan futbolcu yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.

Bartuğ, derbinin 61. dakikasında ise sarı kart gördü.

