DOLAR
35,86 -0,22%
EURO
37,34 0,11%
ALTIN
3.226,48 -0,38%
BITCOIN
3.732.291,22 1,05%

Burak Yılmaz, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Oy Kullandı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:54
Burak Yılmaz, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Oy Kullandı

Kasımpaşa'nın İddialı İsimlerinden Biri

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu olay, Yılmaz'ın spor dünyasındaki etkinliğini ve sanatla olan bağlantısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Oylamanın Detayları

Yılın Kareleri oylaması, spor ve sanat dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşirken, Burak Yılmaz'ın bu etkinlikte yer alması, onun sadece bir teknik direktör olarak değil, aynı zamanda bir sanatsever olarak da dikkat çektiğini gösteriyor.

Burak Yılmaz'ın katılımı, birçok sporseverin ve sanat tutkununun ilgisini çekerken, Anadolu Ajansı'nın bu organizasyonu, Türk sporuna ve sanatına olan katkıların artırılması açısından büyük önem taşıyor.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Minnesota Timberwolves'tan 5. Galibiyet: Utah Jazz Mağlup Edildi
2
Anadolu Efes, Yarın Olympiakos ile Karşılaşıyor
3
Galatasaray Avrupa Ligi'nde Gol Saldırısında Zirvede, Fenerbahçe Kart İstatistiklerinde Öne Çıkıyor
4
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 24. Sırada Üst Tura Yükseldi
5
RAMS Başakşehir, Süper Lig'de Samsunspor ile Karşılaşıyor
6
Mehmet Okur'dan Alperen Şengün'e All-Star Tebriği
7
Alperen Şengün NBA All-Star 2025'te! TBF'den Kutlama Mesajı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları