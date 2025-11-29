Burak Yılmaz: "Bugün üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkıp tekrar önümüze bakacağız"

Basın toplantısında mağlubiyetin değerlendirmesi

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında sahalarında oynanan ve Eyüpspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonunda Eyüpspor puanını 12'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 22 puanda kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Yılmaz, hem takımının performansını hem de maçın genel gidişatını değerlendirdi.

"Bugün çok iyi hazırlandığımız bir maçtı ama bunu sahaya yansıtamadık. Rakibimiz oyunun her anında daha istekli ve arzuluydu. Birebirde de ayakta kalan iştahlı bir takımdı. Çok büyük bir kadro farkı yoktu ancak çok daha arzulu olan öne çıktı."

Yılmaz, bu sonucun bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, "Hepimizin kafasını önüne koyup maç ile ilgili özeleştiri yapması lazım" ifadesini kullandı. Ayrıca bugün takımda iştah, arzu ve birebirde güçlü olma eksikliğinin öne çıktığını vurguladı ve Anadolu kulüpleri arasındaki rekabetin yakın olduğuna dikkat çekti.

Hakem kararlarına ilişkin ise Yılmaz, konuşmak istemediğini belirterek şunları söyledi: "Dünyanın neresine giderseniz gidin bu penaltıydı." Bununla birlikte rakibin hakkını yememek gerektiğini, Eyüpspor'un iyi hazırlandığını ve fiziksel olarak öne çıktığını sözlerine ekledi.

"Bugün üzüleceğiz ama hemen yarın ayağa kalkıp hazırlanmaya başlayacağız" diye konuşan Yılmaz, takımın moralini topladıktan sonra önlerindeki maçlara odaklanacaklarını belirtti.

