Burak Yılmaz: "Bugün üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkıp tekrar önümüze bakacağız"

Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, Eyüpspor'a 2-1 mağlubiyet sonrası üzüntüsünü dile getirip, yarın ayağa kalkıp diğer maçlara odaklanacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 20:13
Burak Yılmaz: "Bugün üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkıp tekrar önümüze bakacağız"

Burak Yılmaz: "Bugün üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkıp tekrar önümüze bakacağız"

Basın toplantısında mağlubiyetin değerlendirmesi

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında sahalarında oynanan ve Eyüpspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonunda Eyüpspor puanını 12'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 22 puanda kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Yılmaz, hem takımının performansını hem de maçın genel gidişatını değerlendirdi.

"Bugün çok iyi hazırlandığımız bir maçtı ama bunu sahaya yansıtamadık. Rakibimiz oyunun her anında daha istekli ve arzuluydu. Birebirde de ayakta kalan iştahlı bir takımdı. Çok büyük bir kadro farkı yoktu ancak çok daha arzulu olan öne çıktı."

Yılmaz, bu sonucun bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, "Hepimizin kafasını önüne koyup maç ile ilgili özeleştiri yapması lazım" ifadesini kullandı. Ayrıca bugün takımda iştah, arzu ve birebirde güçlü olma eksikliğinin öne çıktığını vurguladı ve Anadolu kulüpleri arasındaki rekabetin yakın olduğuna dikkat çekti.

Hakem kararlarına ilişkin ise Yılmaz, konuşmak istemediğini belirterek şunları söyledi: "Dünyanın neresine giderseniz gidin bu penaltıydı." Bununla birlikte rakibin hakkını yememek gerektiğini, Eyüpspor'un iyi hazırlandığını ve fiziksel olarak öne çıktığını sözlerine ekledi.

"Bugün üzüleceğiz ama hemen yarın ayağa kalkıp hazırlanmaya başlayacağız" diye konuşan Yılmaz, takımın moralini topladıktan sonra önlerindeki maçlara odaklanacaklarını belirtti.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ BURAK YILMAZ, 2-1 KAYBETTİKLERİ EYÜPSPOR MAÇININ...

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ BURAK YILMAZ, 2-1 KAYBETTİKLERİ EYÜPSPOR MAÇININ ARDINDAN, "BUGÜN ÜZÜLECEĞİZ AMA YARIN AYAĞA KALKIP TEKRAR ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ" DEDİ.

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserispor U19, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yenip 3 Puanla Döndü
2
Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor 1-1 Ümraniyespor
3
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 'Devamını Getireceğiz'
4
Kasımpaşa, Samsunspor'la Deplasmanda Karşılaşacak
5
Kayserispor İlk Deplasman Galibiyetini Aldı
6
Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa 0-0 RAMS Başakşehir — 14. Hafta
7
Yeni Malatyaspor Sahaya Çıkmıyor: Bahis Soruşturması ve Sakatlıklar Sezonu Kapattı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?