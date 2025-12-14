DOLAR
Burak Yılmaz: "Rize ve Başakşehir maçlarının ardından burada olmayacağım"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Göztepe mağlubiyeti sonrası Rize ve Başakşehir maçlarının ardından görevinden ayrılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 18:21
Gaziantep FK Teknik Direktörü veda sinyali verdi

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında sahasında oynadıkları Göztepe maçının ardından takımından ayrılacağını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında sahasında oynadığı Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, "Zor bir maç oynadık. Göztepe 3 yıldır aynı oynuyor. Etkili oynuyor. Uzun oynuyorlar. Biz de 7 eksikle kısa bir takım olduğumuz için iyi savunmaya çalıştık. Penaltıyı kaçırdıktan sonra gol yedik. Çok çalıştığımız bir noktada gol yedik. Değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız oldu" dedi.

Maç içinde taraftarların kendisine ve oyuncularına tepki gösterdiğini belirten Yılmaz, 2 maç sonra görevini bırakacağını duyurdu: "Bu şehirde farklı şeyler var. Buraya geldiğimiz 0 puan vardı, bugün 23 puanla Avrupa hayali kuran bir takım var. Bugün bana küfür ettiler, ’Takım neden oynamıyor?’ dediler. İnsanlarda biraz kıymet bilmek olur. Önümüzdeki Rize ve Başakşehir maçlarının ardından burada olmayacağım. O maçlardan sonra burada olmayacağım, sonrasında helalleşeceğiz. O 2 maçı kazanıp yolumuza bakacağız. Bu karar mağlubiyetle alakalı değil, bu tepkileri ben ve oyuncularım hak etmedi. Bazen oyuncular gününde olmayabilir ama bu kadar tepki de normal değil. Biz bu takımı 0 puanla devraldık. Nereden nereye geldik. Eleştiriyi kabul ederiz bu kadarı fazla".

Yılmaz, takıma ve sürece dair eleştirileri kabul etmekle birlikte, hem teknik ekip hem de oyuncular için gösterilen tepkilerin dozunu kaçırdığı görüşünü yineledi ve Rize ile Başakşehir karşılaşmalarında hedeflerinin galibiyet olduğunu vurguladı.

