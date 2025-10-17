Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupa ve Ligde Başarı Hedefliyor

MUSTAFA BİKEÇ - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley ve ligde play-off çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Hazırlıklar ve Kadro

Bursa temsilcisi, sezon hazırlıklarını TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda sürdürüyor. Takıma katılan 13 yeni oyuncu ile teknik ekip, hedeflerine uygun bir kadro oluşturduklarını belirtiyor.

Başantrenör Cemal Bora Şensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Bu sezon daha iyi kadro kurduk, istediğimiz oyuncularla anlaştık. Bu sezonki hedefimiz yüksek, umarım ulaşırız." dedi. Şensoy, yeni oyuncuların hedefleri karşılayacak potansiyele ve performansa sahip olduğunu vurguladı.

Hedefler ve Takvim

Şensoy, hazırlık dönemine dair şu bilgileri paylaştı: Ligde 25 Ekim'de konuk edecekleri Gebze Belediyespor ile hazırlık sürecinde karşılaştıklarını, fakat ligden önce 20 ve 22 Ekim'de Türkiye Kupası maçlarının oynanacağını söyledi. Rakipleri İstanbul Gençlik ve ligin yeni ekibi Gaziantep Gençlik Spor olacak.

Şensoy, kulübün önceliğini netleştirdi: "Öncelikli hedefimiz kupada gruplardan çıkmak daha sonra evimizde Gebze Belediyespor galibiyetiyle lige başlamak istiyoruz."

Kaptanların Mesajı

Kaptan Gökhan Gökgöz, yeni takım oldukları için sezonu diğer ekiplerden erken açtıklarını belirtti. Gökgöz, hedefleriyle ilgili şunları söyledi: "Kupa Voley'de hedefimiz ilk etapta gruptan çıkabilmek. Gruptan çıktıktan sonra rakibimizi bekleyeceğiz. Ligde de hedefimiz ilk etapta ilk 8 arasına girebilmek. 3 sene boyunca bu şehri Avrupa'ya götürmek için çok çaba sarf ettik. Bu şehri Avrupa'ya götürmeyi hedefliyoruz. Etap etap düşünmemiz gerekiyor. İlk başta play-off sonra Avrupa kupası için mücadele edeceğiz."

Takımın ikinci kaptanı Raphael Corre de hazırlık sürecinin iyi geçtiğini ve lige hazır olduklarını belirtti. Corre, SMS Grup Efeler Ligi'nde her maç için savaşmaları gerektiğini vurgulayarak play-off hedeflerine odaklanacaklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, güçlü bir kadro ve net hedeflerle sezona başlayarak hem Türkiye Kupası'nda hem de ligde başarı arayışını sürdürecek.

