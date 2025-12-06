Tedesco'dan 6 değişiklik: Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco, Galatasaray derbisindeki 11'ine kıyasla maça 6 değişiklik ile çıktı.

Başlıca değişiklikler ve ilk 11

Savunmada derbide kart cezalısı olan Jayden Oosterwolde'nin yerine Yiğit Efe Demir forma şansı buldu. Sol bekte Archie Brown'ın yerini Levent Mercan alırken, orta sahada İsmail Yüksek'in yerine Fred göreve getirildi. Hücum hattında ise Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri'nin yerine sırasıyla Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Jhon Duran 11'de başladı.

Fenerbahçe'nin 11'i: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Edson Alvarez, Fred, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anderson Talisca ve John Duran.

Yedekler arasında Tarık Çetin, Archie Brown, Mert Müldür, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Youssef En Nesyri yer aldı.

Yiğit Efe Demir ligde ilk kez 11'de

Sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki stoperi Yiğit Efe Demir, Avrupa Ligi'nde Ferencvaros karşılaşmasının ardından bu kez ligde ilk defa 11'de sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Takımda dört önemli isim kadroda yok: Jayden Oosterwolde derbide gördüğü sarı kart nedeniyle cezalısı; Mert Hakan Yandaş ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 müsabakadan men cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Ayrıca milli oyuncu Çağlar Söyüncü tedavi süreci nedeniyle, kaleci İrfan Can Eğribayat ise kadroda bulunmuyor.

Taraftar desteği ve saygı duruşu

Sarı-lacivertli taraftarlar deplasmanda kendilerine ayrılan misafir tribününü doldurarak takımlarına yoğun destek verdi. Isınma bölümünden itibaren yapılan tezahüratlarla futbolculara moral verildi ve maçın başlamasıyla destek yükseldi.

Müsabakadan önce geçtiğimiz günlerde vefat eden eski milli futbolcu Faruk Karadoğan için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Faruk Karadoğan, A Milli Takım ve ayrıca Beşiktaş, Adanaspor, Gençlerbirliği ile Çukurova İdman Yurdu formaları giymişti.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ DOMENİCO TEDESCO, SON OYNADIKLARI GALATASARAY DERBİSİ 11'İNE GÖRE BAŞAKŞEHİR MÜSABAKASINA 6 DEĞİŞİKLİK İLE ÇIKTI.