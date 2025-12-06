Tedesco'dan 6 değişiklik: Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Tedesco, Galatasaray derbisinin 11'ine göre Başakşehir maçında 6 değişiklik yaptı; Yiğit Efe Demir ligde ilk kez 11'de yer aldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 20:31
Tedesco'dan 6 değişiklik: Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Tedesco'dan 6 değişiklik: Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco, Galatasaray derbisindeki 11'ine kıyasla maça 6 değişiklik ile çıktı.

Başlıca değişiklikler ve ilk 11

Savunmada derbide kart cezalısı olan Jayden Oosterwolde'nin yerine Yiğit Efe Demir forma şansı buldu. Sol bekte Archie Brown'ın yerini Levent Mercan alırken, orta sahada İsmail Yüksek'in yerine Fred göreve getirildi. Hücum hattında ise Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri'nin yerine sırasıyla Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Jhon Duran 11'de başladı.

Fenerbahçe'nin 11'i: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Edson Alvarez, Fred, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anderson Talisca ve John Duran.

Yedekler arasında Tarık Çetin, Archie Brown, Mert Müldür, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Youssef En Nesyri yer aldı.

Yiğit Efe Demir ligde ilk kez 11'de

Sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki stoperi Yiğit Efe Demir, Avrupa Ligi'nde Ferencvaros karşılaşmasının ardından bu kez ligde ilk defa 11'de sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Takımda dört önemli isim kadroda yok: Jayden Oosterwolde derbide gördüğü sarı kart nedeniyle cezalısı; Mert Hakan Yandaş ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 müsabakadan men cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Ayrıca milli oyuncu Çağlar Söyüncü tedavi süreci nedeniyle, kaleci İrfan Can Eğribayat ise kadroda bulunmuyor.

Taraftar desteği ve saygı duruşu

Sarı-lacivertli taraftarlar deplasmanda kendilerine ayrılan misafir tribününü doldurarak takımlarına yoğun destek verdi. Isınma bölümünden itibaren yapılan tezahüratlarla futbolculara moral verildi ve maçın başlamasıyla destek yükseldi.

Müsabakadan önce geçtiğimiz günlerde vefat eden eski milli futbolcu Faruk Karadoğan için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Faruk Karadoğan, A Milli Takım ve ayrıca Beşiktaş, Adanaspor, Gençlerbirliği ile Çukurova İdman Yurdu formaları giymişti.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ DOMENİCO TEDESCO, SON OYNADIKLARI GALATASARAY DERBİSİ 11'İNE GÖRE...

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ DOMENİCO TEDESCO, SON OYNADIKLARI GALATASARAY DERBİSİ 11'İNE GÖRE BAŞAKŞEHİR MÜSABAKASINA 6 DEĞİŞİKLİK İLE ÇIKTI.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ DOMENİCO TEDESCO, SON OYNADIKLARI GALATASARAY DERBİSİ 11'İNE GÖRE...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siverek Belediyesi'nden Ağrı Kadın Futbol Takımı'na Destek: Konaklama Masrafları Üstlendi
2
Nelson Semedo 20. dakikada sakatlandı — Fenerbahçe Başakşehir
3
Hakan Çalhanoğlu Attı: Inter Como'yu 4-0 Yendi
4
Trabzonspor’da Edin Visca sakatlandı, Ebosele kırmızı kartla atıldı
5
Sultanlar Ligi: Aras Kargo SK, Aydın Büyükşehir'i 3-0 Yendi
6
Milan Skriniar'dan Başakşehir'e kafa golü — Sezonun 2. golü
7
Fenerbahçe, Başakşehir’e 7 Maç Sonra Puan Kaybetti

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi