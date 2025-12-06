Recep Uçar: 'Daha iyi oyun ve sonuçlarla yolumuza devam edeceğiz' — Çaykur Rizespor 1-1 Konyaspor

Uçar, Konyaspor maçını 'Süper Lig standardının üstünde' buldu; Rizespor'un az hazırlığa rağmen mücadeleyle ilerleyeceğini, daha iyi oyun ve sonuç hedeflediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 20:33
Trendyol Süper Lig 15. hafta değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar maçın karakteri ve takımının durumu hakkında konuştu.

Uçar, takımın hazırlık sürecinin kısıtlı olduğuna dikkat çekerek maçın önemine ve kalitesine vurgu yaptı. Teknik direktörün maç sonrası sözleri şöyle:

"Yaklaşık bir ay önce burada Konyaspor teknik direktörü olarak oturuyorduk. Bir ay sonrasında ilginç bir tesadüf diyebiliriz. Farklı değerlendirebiliriz ama bugün Rizespor’un başında herkese biz hoş geldin derken, bugün bize hoş geldin denildi. O anlamda ilginç bir tesadüfün olduğu bir maçtı. Çok fazla hazırlanma şansımız yoktu. İki, üç günlük bir şansımız vardı. O şekilde hazırlanabildiğimiz kadar en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştığımız bir maç. İki takımın da üç puana şiddetli ihtiyacının olduğu bir maçtı. Bakıldığında Süper Lig standardının üstünde olan bir maçtı. Hem taktiksel anlamda hem de tempo dinamizm geçişler anlamında. O anlamda keyifli bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum. Genel olarak bugünün özeti benim tarafımdan çok az hazırlanabilsek bile oyuncuların ortaya koyduğu mücadele bizim adımıza, gelecek adına iyi sinyaller verdiğini düşünüyorum. Daha fazla antrenman yaparak, bunu geliştirerek öncelikli olarak Rizespor olarak bu alt gruptan kendimizi daha üste atacağız. Sonrasında da daha farklı hedefler koymak istiyoruz. Onu yapabilecek kalitemizin olduğunu düşünüyoruz. Eksik olan şeylerin başında enerji vardı. Bugün bu anlamda bir ateş yaktığımızı, başlattığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de daha iyi oyunlarla, daha iyi sonuçlarla yolumuza devam edeceğiz. Yaklaşık bir senemi geçirdiğim, birçok dostluklar edindiğim Konya camiasına, Konyaspor’a da bundan sonra kalan süreçte canı gönülden başarılar dilerim"

Uçar, oyuncuların sahada gösterdiği mücadeleyi geleceğe dönük olumlu bir işaret olarak değerlendirdi ve antrenmanlarla bu performansı geliştirme hedefini vurguladı.

