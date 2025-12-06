Abu Dabi Grand Prix’sinde Pole Pozisyonu Max Verstappen’in
Yas Marina’da Verstappen 1:22.207 ile en hızlı turu attı
Formula 1’in sezonun 24. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix’sinde sıralama turları, 5 bin 281 metre uzunluğundaki Yas Marina Pisti’nde gerçekleştirildi.
Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1:22.207 derecesiyle en hızlı zamanı yaparak yarışa pole pozisyonundan başlayacak.
McLaren cephesinde ise Lando Norris ikinci, Oscar Piastri üçüncü sırayı alarak sıralamayı tamamladı.
Sıralama turlarının ardından puan durumu şöyle: Lando Norris 408 puan ile lider, Max Verstappen 396 puanla ikinci, Oscar Piastri 392 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Sezonun şampiyonunun belirleneceği yarış, yarın TSİ 16.00'da koşulacak.
FORMULA 1'DE ŞAMPİYONU BELİRLEYECEK 24. VE SON YARIŞ OLAN ABU DABİ GRAND PRİX'SİNDE POLE POZİSYONUNU RED BULL'UN HOLLANDALI PİLOTU MAX VERSTAPPEN ELDE ETTİ.