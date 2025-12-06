Abu Dabi Grand Prix’sinde Pole Pozisyonu Max Verstappen’in

Abu Dabi Grand Prix’sinde Max Verstappen, Yas Marina’da 1:22.207 ile pole aldı; Norris 2., Piastri 3. Yarış yarın TSİ 16.00.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 20:24
Yas Marina’da Verstappen 1:22.207 ile en hızlı turu attı

Formula 1’in sezonun 24. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix’sinde sıralama turları, 5 bin 281 metre uzunluğundaki Yas Marina Pisti’nde gerçekleştirildi.

Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1:22.207 derecesiyle en hızlı zamanı yaparak yarışa pole pozisyonundan başlayacak.

McLaren cephesinde ise Lando Norris ikinci, Oscar Piastri üçüncü sırayı alarak sıralamayı tamamladı.

Sıralama turlarının ardından puan durumu şöyle: Lando Norris 408 puan ile lider, Max Verstappen 396 puanla ikinci, Oscar Piastri 392 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Sezonun şampiyonunun belirleneceği yarış, yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

