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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u Deplasmanda Yendi

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig maçında Yenimahalle Belediyespor'u 41-35 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 20:19
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u Deplasmanda Yendi

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Başarılı Performansı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 41-35'lik skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Ankara'daki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İlk yarıyı konuk ekip 23-13 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahadan 41-35 galibiyetle ayrıldı.

Puan Durumu

Bu sezon 4. galibiyetini elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, puanını 9'a çıkararak klasmanda 3. sıraya yükseldi. Yenimahalle Belediyespor ise 4 puanla 8. sırada yer aldı.

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