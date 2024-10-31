Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u Deplasmanda Yendi

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Başarılı Performansı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 41-35'lik skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Ankara'daki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İlk yarıyı konuk ekip 23-13 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahadan 41-35 galibiyetle ayrıldı.

Puan Durumu

Bu sezon 4. galibiyetini elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, puanını 9'a çıkararak klasmanda 3. sıraya yükseldi. Yenimahalle Belediyespor ise 4 puanla 8. sırada yer aldı.