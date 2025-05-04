DOLAR
38,54 0%
EURO
43,62 0%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.683.160,06 0,83%

Bursa'da 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Coşkusu

Bursa'nın fethinin 699. yıl dönümünde düzenlenen 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 15:04
Bursa'da 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Coşkusu

Bursa'da Coşkulu Bir Koşu Etkinliği

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, Bursa'nın tarihi sokaklarında gerçekleşti. 699. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Osmangazi Belediyesi tarafından organize edilen bu etkinlik, Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünde start aldı.

Yoğun Katılım

Koşuya, toplamda 1279 sporcu kayıt yaptırdı. Bu katılımcıların 799'u erkek, 480'i ise kadın sporculardan oluştu. Yarışmacılar, Saltanat Kapısı'ndan başlayarak Heykel, Setbaşı, Irgandı Köprüsü, Kayıhan Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Kavaklı Caddesi güzergahını izleyerek Pınarbaşı'nda sona eren 4 kilometrelik parkurda ter döktü.

Dereceye Giren Sporcular

Erkekler kategorisinde, Semih Eren Kurtaran birinciliği elde ederken; Ömer Altun ikinci, Gökhan Gündoğan ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise İrem Özkan birinci olarak zirveye çıktı, Ülfet Mutlu ikinci, Betül Alagöz ise üçüncü olarak koşuyu tamamladı.

Ödül Töreni

Pınarbaşı Meydanı'nda gerçekleştirilen ödül töreninde, kazanmış oldukları madalya ve kupaları Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve diğer protokol üyeleri takdim etti.

Gelecekteki Planlar

Ödül töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Esendemir, bu yılki etkinliklerin başarıyla tamamlandığını belirterek, engelli bireylerin de yarışta yer almasının kendilerine gurur verdiğini ifade etti. Esendemir, önümüzdeki yıl Bursa'nın fethinin 700'üncü yılını kutlayacaklarını ve bu yılki etkinlikleri, Bursa'nın fethinin 700. yılına uygun bir şekilde planlama hedefinde olduklarını sözlerine ekledi. Haziran ayında yapılacak çalıştay ile detayların belirleneceğini vurguladı.

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen 17. Uluslararası Tarihi...

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, Bursa'da yapıldı. Bursa'nın fethinin 699. yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikler kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünde başladı.

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen 17. Uluslararası Tarihi...

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, Bursa'da yapıldı. Bursa'nın fethinin 699. yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikler kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünde başladı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer Kulübü Hedefini Süper Lig Olarak Belirledi
2
Hakkarigücüspor ve Beşiktaş Berabere Kaldı: 1-1
3
Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı İçin İstanbul'a Uçtu
4
Kocaeli'de AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın İkinci Ayağı Gerçekleşti
5
Beşiktaşlı Taraftarlar Ülker Stadı'na Hareket Etti
6
Bursa'da 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Coşkusu
7
Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları Gaziantep'te Coşkuyla Devam Ediyor

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi