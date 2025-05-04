Bursa'da 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Coşkusu

Bursa'da Coşkulu Bir Koşu Etkinliği

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, Bursa'nın tarihi sokaklarında gerçekleşti. 699. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Osmangazi Belediyesi tarafından organize edilen bu etkinlik, Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünde start aldı.

Yoğun Katılım

Koşuya, toplamda 1279 sporcu kayıt yaptırdı. Bu katılımcıların 799'u erkek, 480'i ise kadın sporculardan oluştu. Yarışmacılar, Saltanat Kapısı'ndan başlayarak Heykel, Setbaşı, Irgandı Köprüsü, Kayıhan Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Kavaklı Caddesi güzergahını izleyerek Pınarbaşı'nda sona eren 4 kilometrelik parkurda ter döktü.

Dereceye Giren Sporcular

Erkekler kategorisinde, Semih Eren Kurtaran birinciliği elde ederken; Ömer Altun ikinci, Gökhan Gündoğan ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise İrem Özkan birinci olarak zirveye çıktı, Ülfet Mutlu ikinci, Betül Alagöz ise üçüncü olarak koşuyu tamamladı.

Ödül Töreni

Pınarbaşı Meydanı'nda gerçekleştirilen ödül töreninde, kazanmış oldukları madalya ve kupaları Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve diğer protokol üyeleri takdim etti.

Gelecekteki Planlar

Ödül töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Esendemir, bu yılki etkinliklerin başarıyla tamamlandığını belirterek, engelli bireylerin de yarışta yer almasının kendilerine gurur verdiğini ifade etti. Esendemir, önümüzdeki yıl Bursa'nın fethinin 700'üncü yılını kutlayacaklarını ve bu yılki etkinlikleri, Bursa'nın fethinin 700. yılına uygun bir şekilde planlama hedefinde olduklarını sözlerine ekledi. Haziran ayında yapılacak çalıştay ile detayların belirleneceğini vurguladı.

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, Bursa'da yapıldı. Bursa'nın fethinin 699. yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikler kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünde başladı.

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, Bursa'da yapıldı. Bursa'nın fethinin 699. yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikler kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünde başladı.