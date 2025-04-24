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Bursa'da Mattia Ahmet Minguzzi Anısına Kaykay Turnuvası Düzenlendi

Mattia Ahmet Minguzzi anısına düzenlenen kaykay turnuvasında 12 şehirden 103 sporcu katıldı. Etkinlik her yıl 23 Nisan'da yapılacak.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 16:15
Bursa'da Mattia Ahmet Minguzzi Anısına Kaykay Turnuvası Düzenlendi

Bursa'da Anma Etkinliği: Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Turnuvası

Bursa'da, Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi anısına bir kaykay turnuvası düzenlendi. Türkiye Kaykay Federasyonu ve Osmangazi Belediyesi işbirliğiyle Sukaypark tesislerinde gerçekleştirilen "Mattia Ahmet Minguzzi 1. Etap Sokak Disiplini Yarışması" etkinliğine 12 şehirden toplam 103 sporcu katıldı.

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı'ndan Açıklama

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mattia’nın adını yaşatmak ve sembolleştirmek adına düzenledikleri bu organizasyonu 23 Nisan'da yapma kararı aldıklarını ifade etti. Yıldız, "İlk kez 12 ilden 103 sporcunun katıldığı bu yarışma, Ahmet’i anmak adına büyük bir adım oldu. Önümüzdeki yıllarda da bu etkinliklerin devam edeceğini umuyoruz," dedi.

Anneden Duygu Dolu Açıklama

Mattia’nın annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, yarışmada kaykaycıların yanında olduğunu belirterek, "Çocuklar benim için birer Ahmet. Onların annesi oldum artık ve her zaman yanlarında olacağım," ifadelerini kullandı.

Ödül Töreni ve Gelecek Etkinlikler

Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Yıldız, ayrıca, Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin federasyonda dayanışma kurulu üyesi olarak yer almasını ve kaykaycıların annesi olmasını istediklerini belirterek, onun önerilerini dikkate alacaklarını vurguladı.

Bursa'da, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi anısına kaykay...

Bursa'da, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi anısına kaykay turnuvası yapıldı.

Bursa'da, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi anısına kaykay...

Bursa'da, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi anısına kaykay turnuvası yapıldı.

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