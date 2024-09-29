Bursa'da Türkiye Baja Şampiyonası'nın İkinci Ayağı Tamamlandı

Bursa'da Türkiye Baja Şampiyonası

2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Bursa'da başarıyla tamamlandı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenmiş olan bu önemli etkinlik, Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) ev sahipliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi, ICRYPEX ve Spor Toto'nun katkılarıyla gerçekleştirildi.

Organizasyonun Detayları

Yarışma boyunca 4 farklı sınıfta 36 araç ve toplam 72 sporcu kıyasıya mücadele etti. Dayanıklılık ve adrenalinin ön planda olduğu organizasyonda, ekipler 120 metre ile 1000 metre arasında değişen rakımlarda 5 özel etabı geçerek toplam 422 kilometre yol kat etti.

Öne Çıkan Yarışmalar

Yarışmanın sonunda, SSV klasmanında birinci olan ekip İsrafil Akyüz ve Mert Tepe oldu. Onları Abdullah Turgut ve Arda Şenay ikinci, Engin Kap ve Can Kap üçüncü olarak takip etti. Otomobil klasmanında ise İhsan Günak ve Fatih Günak genel klasman birinciliğini kazanarak öne çıktı. Alper Sarper ve Samet Kıyıcı ikinci, Mehmet Tüfekçioğlu ve Tuvana Sayar da üçüncü olarak podyumda yer aldı.

Kadın Pilotta İkincilik

Yarışta öne çıkan bir diğer başarı ise Melis Aksöz'den geldi. Babası Selçuk Aksöz ile birlikte yarışan Melis, kadın pilotlar kategorisinde birinci oldu.

Gelecek Etkinlik

2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, 26-27 Ekim tarihlerinde Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından düzenlenecek. Yarış tutkunları bu etkinliği dört gözle bekliyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Bursa'da tamamlandı. Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) ev sahipliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, ICRYPEX ve Spor Toto'nun katkılarıyla organize edilen şampiyonada 4 ayrı sınıfta 36 araç ve 72 sporcu mücadele etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Bursa'da tamamlandı. Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) ev sahipliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, ICRYPEX ve Spor Toto'nun katkılarıyla organize edilen şampiyonada 4 ayrı sınıfta 36 araç ve 72 sporcu mücadele etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Bursa'da tamamlandı. Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) ev sahipliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, ICRYPEX ve Spor Toto'nun katkılarıyla organize edilen şampiyonada 4 ayrı sınıfta 36 araç ve 72 sporcu mücadele etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Bursa'da tamamlandı. Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) ev sahipliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, ICRYPEX ve Spor Toto'nun katkılarıyla organize edilen şampiyonada 4 ayrı sınıfta 36 araç ve 72 sporcu mücadele etti.