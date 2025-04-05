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Bursaspor, 3. Lig'de Şampiyonluk İçin Sahaya Çıkmaya Hazırlanıyor

Bursaspor, 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi için yarın sahaya çıkıyor ve 2. Lig'e yükselmeyi garantileme şansı bulunuyor.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 12:00
Bursaspor, 3. Lig'de Şampiyonluk İçin Sahaya Çıkmaya Hazırlanıyor

Bursaspor, yarın 3. Lig'in 27. hafta müsabakalarında şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkıyor. Nesine 3. Lig'de 1. Grup'ta lider konumda olan yeşil-beyazlı ekip, bu maçların ardından TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantileyebilir.

Nesine 3. Lig'de normal sezonu lider tamamlayan takımlar, doğrudan TFF 2. Lig'e yükselecek. Lideri takip eden takımlar ise play-off'ta 2. Lig'e yükselmek için mücadele edecek. Bu mücadelede son üç sırayı alan takımlar ise Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

27. Hafta Müsabakaları Yarın

Lig 27. hafta müsabakaları yarın saat 15.00'te başlayacak. Bursaspor, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış bir takım olarak 3. Lig'e kadar gerilemişti. Ancak yarınki maçlar sonrası şampiyonluğunu ilan etme şansına sahip.

Bursaspor, Karşıyaka'nın 7 puan önünde yer alıyor. Yeşil-beyazlı ekip, yarın 23 Elazığ FK'yı mağlup etmesi ve Karşıyaka'nın da HG Hospital Kahramanmaraşspor karşısında yenilmesi durumunda, 2. Lig'e yükselmeyi bitime 3 hafta kala garantileyecek.

1. Grup Durumu

1. Grup'ta Karşıyaka, Düzce Cam Düzcespor, Belediye Kütahyaspor, Muşspor ve Silifke Belediyespor, play-off barajında mücadele veriyor. Ayrıca, 23 Elazığ FK, Kuşadasıspor ve Ergene Velimeşespor da düşme hattında bulunuyor.

Diğer Gruplar

Bursaspor'un grubundaki mücadeleler dışında, 2. Grup'ta lider Muğlaspor'un 5 puanlık avantajı sürüyor. Play-off iddiası taşıyan takımlar arasında Balıkesirspor, Silivrispor, Yurt Et Amasyaspor FK, Uşakspor ve Etimesgut yer alıyor. Düşme hattında ise Adıyaman FK, Nevşehir Belediyespor ve Beykoz İshaklıspor bulunuyor.

3. Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor zirvede yer alırken, Aliağa Futbol, 52 Orduspor FK ve Küçükçekmece Sinopspor play-off barajında garantileyen takımlar arasındadır. 4. Grup'ta lider Mardin 1969, 59 puanla önde. Play-off potasında ise Sebat Gençlikspor, Kolibri Ağrı 1970, Zonguldakspor FK ve Orduspor 1967 ekipleri yer alıyor.

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