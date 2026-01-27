Bursaspor, Arnavutköy Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Bursaspor, Arnavutköy deplasmanına hazır
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Arnavutköy Belediyespor karşılaşması öncesi yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Antrenmanın detayları
Çalışma, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde, Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı, devamında pas oyunlarıyla tempo yükseltildi ve seans taktik organizasyonlar ile sonlandırıldı.
Yeşil-beyazlı ekip, planlandığı şekilde bugün İstanbul’a hareket edecek.
