Bursaspor, Arnavutköy Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Bursaspor, TFF 2. Lig 21. hafta Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenmanı tamamladı; bugün İstanbul’a hareket edecek.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:22
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:22
Bursaspor, Arnavutköy deplasmanına hazır

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Arnavutköy Belediyespor karşılaşması öncesi yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmanın detayları

Çalışma, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde, Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı, devamında pas oyunlarıyla tempo yükseltildi ve seans taktik organizasyonlar ile sonlandırıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, planlandığı şekilde bugün İstanbul’a hareket edecek.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

