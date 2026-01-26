Bursaspor'da Yeni Teknik Direktör: Mustafa Er Atandı

Bursaspor, Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından Mustafa Er ile anlaşarak teknik direktörlüğe atadı; Başkan Enes Çelik görevlendirmeyi destekledi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 08:07
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 08:07
Bursaspor, Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü açıkladı. Kulüp, teknik direktörlük görevine Mustafa Er ile anlaşma sağlandığını resmen duyurdu.

Kulüpten kamuoyuna duyuru

"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Mustafa Er ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz."

Enes Çelik'ten net mesaj

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, atama hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Teknik direktörümüz Sayın Mustafa Er ve ekibine hayırlı olsun diyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bu görevlendirmenin camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkesin gönlünde farklı isimler olabilir; ancak bugünden itibaren en iyi isim Mustafa Hocadır. Bizim mücadelemiz isimler için değil, Bursaspor arması içindir. Yakın geçmişimizi çabuk unutan, tamamen başarıya endeksli ve özellikle sosyal medyada kendi istediği isimler üzerinden hareket eden bir kitle oluştu. Bizim için isimler değil arma önemlidir. Bu doğrultuda gerçek arma sevdalılarını, kaos üretmeye çalışan ve sürekli olumsuzluk pompalayan bu kitleye karşı özellikle uyarmak istiyorum."

