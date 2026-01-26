Germencik’te Minikler Tatamiye Çıktı — Karate İl Şampiyonası

200 sporcu, çekişmeli müsabakalar ve ödül töreni

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Karate İl Şampiyonası, Germencik Spor Salonunda gerçekleştirildi. Aydın genelinden gelen minikler, şampiyonluk için tatamiye çıktı ve kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonaya 200 sporcu katıldı. Gün boyu süren müsabakalarda sporcular, aileleri ve antrenörlerinin destekleriyle performanslarını sergiledi. Karşılaşmalar yoğun ilgiye sahne oldu ve heyecan dolu anlara tanıklık edildi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Dereceye girenlere hediyeler verilirken, tüm sporcular tebrik edildi ve başarılarının devamı dilendi.

