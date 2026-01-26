Gelişim Ligi U-15: Kayserispor 5-1 Ankara Demirspor

Gelişim Ligi U-15 Kategorisi 12. Grup 15. hafta mücadelesinde Kayserispor, kendi sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor'u 5-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Maç Detayları

Stat: Karpuzatan Tesisleri

Hakemler: Berkecan Kalkan, Efe Çağatay Koku, Tolga Mumyapan

Kayserispor

Kadro: Çağlar Sarıçay (Murat Mert Durgun Dk. 41), Yiğit Altıok (Yiğit Türkan Dk.71), Efe Kırbaş, Kayra Kılıç (Yiğit Doğru Dk. 67), Yusuf Emin Gölbaşı, Furkan Kara (Batuhan Coşkun Dk. 71), Hayrettin Karayağız (Muhammed Kaya Dk. 48), Talha Yıldız (Mert Selman Dk. 41), Mustafa İsmail Dağdelen (Göktuğ Özkılıç Dk. 41), Berk Baran, Kürşat Alp Dursun (Furkan Balcı Dk. 67)

Ankara Demirspor

Kadro: Burak Ahmet Demir (Ali Baran Ceyhan Dk. 41), Ömer Faruk Toksoy (Çınar Ali Hasırcı Dk. 41), Muhammed Emir Sarı, Murat Efe Sığmak, Yusuf Bartı Yılmaz, Yiğit Eğerci (Alptuğ İnan Dk. 61), Deniz Akça (Furkan Koçuboğa Dk. 75), Ozan Kaya (Görkem Yolcu Dk. 75), Burak Küçük (Kayra Ege Özen Dk. 48), Davin Zarafshan, Fatih Koçuboğa (Salih Türkben Dk. 61)

Goller ve Kartlar

Goller: Kürşat Alp Dursun (Dk. 11), Berk Baran (Dk. 30), Göktuğ Özkılıç (Dk. 55), Yiğit Altıok (Dk. 63), Muhammed Kaya (Dk. 72) (Kayserispor); Davin Zarafzhan (Dk. 51) (Ankara Demirspor)

Kırmızı Kart: Göktuğ Özkılıç (Dk. 69) (Kayserispor)

Kayserispor, maç boyunca etkili hücum performansıyla farklı bir galibiyet alırken Ankara Demirspor tek golle sahadan ayrıldı.

