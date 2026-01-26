Miguel Crespo: "Galatasaray’a attığım golle gurur duyuyorum"

Rams Başakşehir’in Portekizli orta sahası Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla Galatasaray’a attığı golün kendisi için ne ifade ettiğini ve son dönemdeki kariyer değerlendirmelerini İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı.

Gol sevinci yanlış anlaşıldı

Crespo, 2021-2022 sezonunda Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray’a attığı kritik gol sonrası yaşanan sevinçle ilgili, "İnsanlar o gol sevincini anlamadı. Benim yaptığım sevinç Galatasaray taraftarına karşı değildi. O anda çok önemli bir gol atmıştım tabii ki ama kendimle alakalı bir sevinçti. Golüm çok önemliydi ve bununla da gurur duyuyorum" dedi.

Süper Lig hedefi: 100 maç

Türkiye kariyerine ilişkin konuşan Crespo, Süper Lig’de şu ana kadar 98 karşılaşmaya çıktığını ve "Süper Lig’de 100 maça ulaşırsam doğru yoldayım" hedefinde olduğunu belirtti. Lig kalitesinin son dönemde arttığını ve hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Portekiz dönemi ve Fenerbahçe transferi

Portekiz’deki son sezonunun kariyerinde belirleyici olduğunu söyleyen Crespo, "Portekiz’deki son sezonum, Fenerbahçe’nin beni almasına sebep oldu" ifadelerini kullandı. Kariyeri boyunca hep kendisi olmaya çalıştığını ve 10 yıldır profesyonel futbol oynadığını aktardı.

Başakşehir performansı ve istatistikler

Bu sezon turuncu-lacivertli formayla 19 karşılaşmada 1 gol ve 6 asist kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, son dönemde sakatlık yaşadığını ve son bir aydır yeterince şans bulamadığını söyledi: "Daha fazla şans bulmak isterdim ama ben her zaman elimden geleni yapıyorum."

Eldor Shomurodov’a övgü

Takım arkadaşı Eldor Shomurodov hakkında, "Eldor harika ve çok iyi bir oyuncu. Çok mütevazı, gerçekten çok müthiş bir profesyonel" diyerek övgüde bulundu ve ona katkı sağlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Transfer söylentileri ve karar süreçleri

Kış transfer döneminde çıkan iddialara değinen Crespo, bunun futbolun bir parçası olduğunu söyleyerek, "Benim yapabileceğim sadece futboluma odaklanıp, neler olacağını görmek olacak" değerlendirmesinde bulundu. Jose Mourinho’nun gelişiyle takımda alan sorunu yaşayacağını düşünerek ayrılık kararını aldığını, İstanbul’da yaşamayı sevdiği için Başakşehir’i tercih ettiklerini anlattı.

La Liga deneyimi: Rayo Vallecano

Yarım sezon kiralık olarak forma giydiği Rayo Vallecano deneyimini, "La Liga çok iyi bir tecrübe oldu. Harika statlar, harika takımlar" sözleriyle özetleyen Crespo, o dönemde eşinin hamile oluşunun da İspanya kararında etkili olduğunu ifade etti.

Oyun tarzı ve pozisyon değişimi

Crespo, Fenerbahçe’de 8 numara olarak başladığını, sonrasında 6 numara oynamanın kendisini daha savunma odaklı kıldığını ancak Başakşehir’de 8 ve 10 numara rollerinde daha önde olmasının skora katkısını artırdığını söyledi: "Ben önde basmayı seven bir oyuncuyum. Topu orada kazandığınız zaman rakip kaleye daha yakın olabiliyorsunuz."

Kariyer odağı ve lig değerlendirmesi

Diğer oyuncuları takip etmek yerine kendisine odaklandığını söyleyen Crespo, Süper Lig’deki yüksek bonservislerin Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerin Avrupa kupalarında yer almalarından kaynaklandığını ifade etti.

Arda Güler’e iyi dilekler

Fenerbahçe’de birlikte forma giydiği ve şu an Real Madrid’de oynayan Arda Güler için, "Çok çok mutluyum onun için. Umarım daha fazlasını başarabilir" dedi.

Özetle: Miguel Crespo, Galatasaray’a attığı golün kendisi için taşıdığı anlamı, Süper Lig hedeflerini, Fenerbahçe ve Başakşehir dönemlerini profesyonel ve samimi ifadelerle paylaştı.

RAMS BAŞAKŞEHİR’İN TECRÜBELİ ORTA SAHASI MİGUEL CRESPO, SÜPER LİG’E DAİR DÜŞÜNCELERİ, KARİYERİNİN GERİ KALANINA İLİŞKİN HEDEFLERİ VE FENERBAHÇE DÖNEMİ HAKKINDA İHA'YA AÇIKLAMALARDA BULUNDU