Gelişim Ligi U-14: Kayserispor 1-1 Ankara Demirspor
Gelişim Ligi U-14 Kategorisi 12. Grup’ta oynanan 15. hafta maçında Kayserispor ile Ankara Demirspor 1-1 berabere kaldı. Kayserispor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı ancak ikinci yarıda gelen penaltı golüyle skor eşitlendi.
Maç Detayları
Stat: Karpuzatan Tesisleri
Hakemler: Efe Çağatay Koku, Berkecan Kalkan, Tolga Mumyapan
Goller
Göktuğ Arık (Dk. 23) - Kayserispor
Dünya Eymen Albay (Dk. 49 Pen) - Ankara Demirspor
Kadrolar
Kayserispor: Hamdi Büyükkeklik (Seymen Tuğra Yelen Dk. 41), Yusuf Aras Ceyhan (Kerem Kılıçaslan Dk. 60), Adem Emir Keleş, Şerefcan Güney (Emir Gök Dk. 60), Ömer Uras Tunç, Mert Güneş, Murat Şahiner (Furkan Muhammed Çelik Dk. 60), Turan Odacı, Göktuğ Arık, Süleyman Kılıç, Ayberk Yıldız (Dursun Eymen Karataş Dk. 60)
Ankara Demirspor: Poyraz Müesser (Ömer Utku Öztürk Dk.41), Mehmet Yılmaz, Esat Kayra Güven (Berat Kılıçdoğan Dk. 60), Gökdeniz Çatakoğlu (Emirhan Murat Mallı Dk. 60), Mehmet Kayra Güngör, Murat Arda Özken (Muhammed Yıldız Dk. 60), Emir Erdem Demirci, Çınar Haktanıyan, Dünya Eymen Albay (Özgürcan Hürmeydan Dk. 60), Yekta Rıfat Kaçar, Yiğit Yiğital
Sonuç: Kayserispor 1 - 1 Ankara Demirspor
