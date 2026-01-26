Gelişim Ligi U-14: Kayserispor 1-1 Ankara Demirspor

Gelişim Ligi U-14 12. Grup 15. haftasında Kayserispor ile Ankara Demirspor 1-1 berabere kaldı; Kayserispor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:10
Gelişim Ligi U-14 Kategorisi 12. Grup’ta oynanan 15. hafta maçında Kayserispor ile Ankara Demirspor 1-1 berabere kaldı. Kayserispor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı ancak ikinci yarıda gelen penaltı golüyle skor eşitlendi.

Maç Detayları

Stat: Karpuzatan Tesisleri
Hakemler: Efe Çağatay Koku, Berkecan Kalkan, Tolga Mumyapan

Goller

Göktuğ Arık (Dk. 23) - Kayserispor
Dünya Eymen Albay (Dk. 49 Pen) - Ankara Demirspor

Kadrolar

Kayserispor: Hamdi Büyükkeklik (Seymen Tuğra Yelen Dk. 41), Yusuf Aras Ceyhan (Kerem Kılıçaslan Dk. 60), Adem Emir Keleş, Şerefcan Güney (Emir Gök Dk. 60), Ömer Uras Tunç, Mert Güneş, Murat Şahiner (Furkan Muhammed Çelik Dk. 60), Turan Odacı, Göktuğ Arık, Süleyman Kılıç, Ayberk Yıldız (Dursun Eymen Karataş Dk. 60)

Ankara Demirspor: Poyraz Müesser (Ömer Utku Öztürk Dk.41), Mehmet Yılmaz, Esat Kayra Güven (Berat Kılıçdoğan Dk. 60), Gökdeniz Çatakoğlu (Emirhan Murat Mallı Dk. 60), Mehmet Kayra Güngör, Murat Arda Özken (Muhammed Yıldız Dk. 60), Emir Erdem Demirci, Çınar Haktanıyan, Dünya Eymen Albay (Özgürcan Hürmeydan Dk. 60), Yekta Rıfat Kaçar, Yiğit Yiğital

Sonuç: Kayserispor 1 - 1 Ankara Demirspor

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

