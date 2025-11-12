Bursaspor, Fethiyespor Maçı İçin Özlüce'de Hazırlıklara Başladı

Gebzespor mağlubiyeti sonrası iki günlük izinin ardından Bursaspor, Tahsin Tam yönetiminde Özlüce'de Fethiyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 23:32
Antrenman Detayları

Gebzespor mağlubiyetinin ardından iki gün izin yapan Bursaspor, Fethiyespor maçı hazırlıklarına akşam yapılan idmanla yeniden başladı.

Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sahaya çıktı. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki idman, futbolcuların kondisyonunu artırmaya yönelik ısınma hareketleri ile başladı.

Antrenmanın ana bölümünde takım, düzenli pas çalışmalarıyla oyun ritmini yükseltti. Çalışma, yoğun tempo ile oynanan dar alan oyunları ile sona erdi.

Bursaspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

