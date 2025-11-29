Bursaspor, Fethiyespor Maçına Hazır: 30 Kasım’ta Atatürk Stadı

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Fethiyespor ile 30 Kasım 2025 Pazar 15.00'te Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 22:18
Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 13. haftasında sahasında Fethiyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlık Süreci

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirildi. İdmanın devamında pas oyunlarına ağırlık veren yeşil-beyazlı ekip, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan takım, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Lig Durumu ve Hedef

Geride kalan 12 maçta 25 puan toplayan Bursaspor ligde 3. sırada yer alırken, konuk ekip Fethiyespor 13 puanla 13. sırada bulunuyor. Bursa temsilcisi, sahasında kazanarak üst sıralardaki yarışını sürdürmek istiyor.

Maç Detayları

Müsabaka, 30 Kasım 2025 Pazar günü saat 15.00’te Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını İsmail Semih İleri ve Ömer Akman yapacak. Dördüncü hakem ise Sinan Özcan olarak açıklandı.

