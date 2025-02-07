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Bursaspor, İlkokul Öğrencilerine Formasını Hediye Etti

Bursaspor, 'İlk formam, ilk aşkım' kampanyasıyla ilkokul öğrencilerine forma hediye etti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:44
Bursaspor, İlkokul Öğrencilerine Formasını Hediye Etti

Bursaspor'dan Öğrencilere Forma Hediyesi

Arnavut İş İnsanları Derneği (ARNİAD), Bursaspor sevgisini genç nesillere aşılamak amacıyla başlattığı "İlk formam, ilk aşkım" kampanyası çerçevesinde ilkokul öğrencilerine forma dağıttı.

Tanışma ve Coşku Dolu Anlar

Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor'un yöneticileri, İlhan Depe, Sedat Cengiz ve kaleci Anıl Atağ ile ARNİAD yetkilileri, proje kapsamında Zafer İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu. Yeşil-beyazlı futbolcuların okula gelişi, öğrencilerde büyük bir coşku yarattı.

Etkinlikte, spor salonunda yapılan organizasyonda, çocuklara Bursaspor formaları hediye edildi. Öğrenciler bu anlamlı anı keyifle karşıladı.

Geleceğin Bursasporlularıyla Buluşma Evet

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin gençleriyleyi bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı. Çelik, "Şehrin takımının en az 30 bin üyesinin olması ve takıma sahip çıkılması noktasında bir kampanyamız var. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin kombine satışı ve 500'e yakın üyelik girişi oldu. İnşallah bu sayı önümüzdeki günlerde artarak devam edecek," ifadelerini kullandı.

ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen ise "İlk formam, ilk aşkım" sloganıyla başlatılan projenin devam edeceğini belirtti. Bu tür projelerin, çocukların spor sevgisini artıracak ve Bursaspor'a olan bağlılıklarını pekiştireceğini umuyoruz.

Arnavut İş İnsanları Derneğinin (ARNİAD) Bursaspor sevgisini çocuklara aşılamak amacıyla...

Arnavut İş İnsanları Derneğinin (ARNİAD) Bursaspor sevgisini çocuklara aşılamak amacıyla başlattığı "İlk formam, ilk aşkım" kampanyası kapsamında Zafer İlkokulu öğrencilerine forma dağıtıldı. Yeşil-beyazlı futbolcular İlhan Depe (sağ 3), Sedat Cengiz (sağda) ve kaleci Anıl Atağ (sağ 2) etkinlikte yer aldı.

Arnavut İş İnsanları Derneğinin (ARNİAD) Bursaspor sevgisini çocuklara aşılamak amacıyla...

Arnavut İş İnsanları Derneğinin (ARNİAD) Bursaspor sevgisini çocuklara aşılamak amacıyla başlattığı "İlk formam, ilk aşkım" kampanyası kapsamında Zafer İlkokulu öğrencilerine forma dağıtıldı. Yeşil-beyazlı futbolcular İlhan Depe (sağ 3), Sedat Cengiz (sağda) ve kaleci Anıl Atağ (sağ 2) etkinlikte yer aldı.

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