DOLAR
42,71 -0,05%
EURO
50,32 -0,23%
ALTIN
5.913,55 -0,1%
BITCOIN
3.712.713,39 -1,25%

Fenerbahçe, Eyüpspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, 20 Aralık Cumartesi Eyüpspor maçının hazırlıklarına Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:08
Fenerbahçe, Eyüpspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 20 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı Trendyol Süper Lig 17. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenman detayları

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, Can Bartu Tesisleri'nde salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları ile antrenman devam etti.

Seans, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı; ekip, maç planı ve oyuncu görevleri üzerinde yoğunlaştı.

Oyuncu bakım programı

Dün akşam Konyaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11 ile 60 dakika ve üzeri oynayan oyuncular günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

FENERBAHÇE, 20 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE EYÜPSPOR İLE ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU’NDA...

FENERBAHÇE, 20 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE EYÜPSPOR İLE ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU’NDA OYNAYACAĞI TRENDYOL SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

FENERBAHÇE, 20 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE EYÜPSPOR İLE ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU’NDA...

İLGİLİ HABERLER

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF 2. Lig: Muğlaspor 0-0 Karaman FK — Atatürk’te Puanlar Paylaşıldı
2
Levent Mercan: "Mutluyum, Tedesco hocama teşekkür ederim" — Fenerbahçe 4-0 Konyaspor
3
PFDK'dan 23 Hakeme Bahis Cezası: 8-12 Ay Hak Mahrumiyeti
4
Nesine 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor 0-0 Ağrı 1970 SK
5
Merkezefendi'de Buz Pateni Pisti Açıldı
6
Erzurum GSİM Palandöken'de Buz Salonlarını Yeniliyor
7
Samsunspor'dan Coulibaly açıklaması: Yeniden sakatlanmadı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi