Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 20 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı Trendyol Süper Lig 17. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenman detayları

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, Can Bartu Tesisleri'nde salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları ile antrenman devam etti.

Seans, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı; ekip, maç planı ve oyuncu görevleri üzerinde yoğunlaştı.

Oyuncu bakım programı

Dün akşam Konyaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11 ile 60 dakika ve üzeri oynayan oyuncular günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

FENERBAHÇE, 20 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE EYÜPSPOR İLE ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU’NDA OYNAYACAĞI TRENDYOL SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.