Çayırova Belediyesi U18 Namağlup Lider: 14 Maç, 14 Galibiyet

Kocaeli Yaşar Erdoğdu Sezonu U18 A Grubu

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, Kocaeli Yaşar Erdoğdu Sezonu U18 A Grubu'nu namağlup zirvede tamamladı.

Sezon kapsamında oynadığı 14 maçın tamamını kazanan Çayırova ekibi, grup lideri olarak play-off oynamaya hak kazandı.

Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamada, takımın ortaya koyduğu mücadele ve uyumla grup birincisi olduğu belirtilerek, "Takımımız, ortaya koyduğu mücadele, emek ve uyumla grup birincisi olmayı başardı ve play-off biletini kaptı. Bu yolculukta tüm oyuncularımıza, koçlarımıza ve destek veren herkese teşekkürler. Play-off’ta aynı kararlılıkla devam" denildi.

