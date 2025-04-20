Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup Şampiyonu: Kupasını Evinde Kaldırdı

Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup Şampiyonu Olarak Kupasını Evinde Kaldırdı

Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu geçtiğimiz hafta garantileyerek, evinde düzenlenen törenle kupasını aldı. Kulüp, evinde oynadığı Bornova 1877 Sportif Yatırımlar maçından 4-1'lik bir sonuç alarak törende büyük bir sevinç yaşadı.

Başkan Enes Çelik'ten Açıklama

Törenin ardından kulüp Başkanı Enes Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada duyduğu mutluluğu dile getirdi. Takımın başarılarının arkasında yoğun bir emek ve birliktelik olduğunu vurgulayan Çelik, "İçeride 16-17 maç oynadık, kupa maçlarıyla birlikte 30'un üzerinde maç oynadık," şeklinde konuştu.

Çelik, Bursaspor'un bu şehre Süper Lig'in yakıştığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: "İnşallah biz de büyük taraftarımızla birlikte bu takımı hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum. Başarının sırrı birliktelik. Şehir inandığı zaman, herkes inandığında başarı geliyor."

Kombine bilet satışıyla ilgili de bilgiler veren Çelik, "Daha 5 aylık bir süre var, 24 bin kombine şimdiden satıldı," diyerek taraftarların desteğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Bursaspor'un güçlü bir gelecek için emek veren herkese teşekkür etti ve birlikte daha güçlenerek ilerleyeceklerini belirtti.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Bursaspor, evinde oynadığı ve 4-1 kazandığı Bornova 1877 Sportif Yatırımlar maçının ardından düzenlenen törenle kupayı kaldırdı. Törenin ardından kulüp Başkanı Enes Çelik, AA muhabirine açıklama yaptı.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Bursaspor, evinde oynadığı ve 4-1 kazandığı Bornova 1877 Sportif Yatırımlar maçının ardından düzenlenen törenle kupayı kaldırdı. Törenin ardından kulüp Başkanı Enes Çelik, AA muhabirine açıklama yaptı.