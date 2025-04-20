DOLAR
37,95 0%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.212.697,05 0,63%

Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup Şampiyonu: Kupasını Evinde Kaldırdı

Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup şampiyonluğunu evinde kutladı. Kulüp Başkanı Enes Çelik, başarılarının sırrının birliktelik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 21:58
Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup Şampiyonu: Kupasını Evinde Kaldırdı

Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup Şampiyonu Olarak Kupasını Evinde Kaldırdı

Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu geçtiğimiz hafta garantileyerek, evinde düzenlenen törenle kupasını aldı. Kulüp, evinde oynadığı Bornova 1877 Sportif Yatırımlar maçından 4-1'lik bir sonuç alarak törende büyük bir sevinç yaşadı.

Başkan Enes Çelik'ten Açıklama

Törenin ardından kulüp Başkanı Enes Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada duyduğu mutluluğu dile getirdi. Takımın başarılarının arkasında yoğun bir emek ve birliktelik olduğunu vurgulayan Çelik, "İçeride 16-17 maç oynadık, kupa maçlarıyla birlikte 30'un üzerinde maç oynadık," şeklinde konuştu.

Çelik, Bursaspor'un bu şehre Süper Lig'in yakıştığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: "İnşallah biz de büyük taraftarımızla birlikte bu takımı hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum. Başarının sırrı birliktelik. Şehir inandığı zaman, herkes inandığında başarı geliyor."

Kombine bilet satışıyla ilgili de bilgiler veren Çelik, "Daha 5 aylık bir süre var, 24 bin kombine şimdiden satıldı," diyerek taraftarların desteğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Bursaspor'un güçlü bir gelecek için emek veren herkese teşekkür etti ve birlikte daha güçlenerek ilerleyeceklerini belirtti.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Bursaspor, evinde oynadığı ve 4-1...

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Bursaspor, evinde oynadığı ve 4-1 kazandığı Bornova 1877 Sportif Yatırımlar maçının ardından düzenlenen törenle kupayı kaldırdı. Törenin ardından kulüp Başkanı Enes Çelik, AA muhabirine açıklama yaptı.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Bursaspor, evinde oynadığı ve 4-1...

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Bursaspor, evinde oynadığı ve 4-1 kazandığı Bornova 1877 Sportif Yatırımlar maçının ardından düzenlenen törenle kupayı kaldırdı. Törenin ardından kulüp Başkanı Enes Çelik, AA muhabirine açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Karabük'te Tamamlandı
2
Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup Şampiyonu: Kupasını Evinde Kaldırdı
3
Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyon!
4
Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Samsun'da Başladı
5
Nesine 3. Lig'de 27. Hafta Maçları Tamamlandı
6
Ağrı KYK, YURTLİG Voleybol Turnuvası'nın Doğu Anadolu Şampiyonu Oldu
7
Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbolda Şampiyonluğunu Kutladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!