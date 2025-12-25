Bursaspor Özlüce'de İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı

Bursaspor, sezonun ikinci yarısına hazırlık sürecinin ilk etabını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başlattı.

Antrenmanın Detayları

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı.

Antrenman, koşu çalışmaları ile devam etti; son bölümde ise geniş alanda pas organizasyonları üzerinde duruldu.

Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

BURSASPOR, DEVRE ARASI HAZIRLIKLARININ İLK ETABINA BAŞLADI.