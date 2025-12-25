DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.776.467,07 -0,68%

Bursaspor Özlüce'de İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı

Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde sezonun ikinci yarısı için ilk etap çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 22:34
Bursaspor Özlüce'de İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı

Bursaspor Özlüce'de İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı

Bursaspor, sezonun ikinci yarısına hazırlık sürecinin ilk etabını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başlattı.

Antrenmanın Detayları

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı.

Antrenman, koşu çalışmaları ile devam etti; son bölümde ise geniş alanda pas organizasyonları üzerinde duruldu.

Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

BURSASPOR, DEVRE ARASI HAZIRLIKLARININ İLK ETABINA BAŞLADI.

BURSASPOR, DEVRE ARASI HAZIRLIKLARININ İLK ETABINA BAŞLADI.

TEKNİK DİREKTÖR TAHSİN TAM YÖNETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMANIN İLK BÖLÜMÜNDE FUTBOLCULAR...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursaspor Özlüce'de İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı
2
Burak Yazgı, Turkish Get-Up'ta 116.8 kg ile Guinness Rekoru Kırdı
3
Sarıkamış'ta FIS Cup Sona Erdi: Alp Disiplini Şampiyonları Belli Oldu
4
Aydın'da Genç A Kızlar Voleybol İl Birinciliği: 42 Takım, 672 Sporcu
5
Kazımpaşa Spor Kompleksi'nde Son Aşama: FIFA Standartlı Saha Hazır
6
Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu Gaziantep’te Açıldı — Bakan Osman Aşkın Bak: "Abur cuburdan uzak durun"
7
Sadettin Saran, Şükrü Saracoğlu’nda Taraftarları Selamladı — Adli Kontrolle Serbest

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika