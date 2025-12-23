DOLAR
42,81 -0,01%
EURO
50,64 0%
ALTIN
6.183,36 -0,04%
BITCOIN
3.761.139,19 0,1%

Marco Asensio Fenerbahçe'de 9. gole ulaştı

Asensio, Beşiktaş karşısında 43. dakikada penaltı golüyle bu sezon sarı-lacivertli formayla 9. golünü kaydetti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 23:02
Marco Asensio Fenerbahçe'de 9. gole ulaştı

Marco Asensio Fenerbahçe'de 9. gole ulaştı

Kupada penaltı golü, ligdeki etkili performansını sürdürdü

Trendyol Süper Lig’de son 9 maçta 12 gollük katkı sağlayan Marco Asensio, Türkiye Kupası’nda çıktığı ilk karşılaşmada da gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş ile oynanan mücadelede Fenerbahçe’nin tek golü Marco Asensio’dan geldi. 29 yaşındaki futbolcu müsabakaya 11’de başladı ve 43. dakikada penaltıdan topu filelere göndererek takımını öne geçirdi.

Asensio, derbide 90 dakika sahada kalırken, bu golle bu sezon tüm kulvarlarda 9. golüne ulaşmış oldu.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE SON 9 MAÇTA 12 GOLLÜK KATKI SAĞLAYAN ASENSİO, TÜRKİYE KUPASI’NDA OYNADIĞI...

TRENDYOL SÜPER LİG’DE SON 9 MAÇTA 12 GOLLÜK KATKI SAĞLAYAN ASENSİO, TÜRKİYE KUPASI’NDA OYNADIĞI İLK KARŞILAŞMADA DA GOL SEVİNCİ YAŞADI. 29 YAŞINDAKİ FUTBOLCU, BU SEZON TÜM KULVARLARDA 9. GOLÜNE ULAŞTI.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE SON 9 MAÇTA 12 GOLLÜK KATKI SAĞLAYAN ASENSİO, TÜRKİYE KUPASI’NDA OYNADIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sergen Yalçın: Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti
2
Domenico Tedesco: "Bu sonuç canımızı yakıyor" — Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
3
Vaclav Cerny 2 golle Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında 2-1 galibiyete taşıdı
4
Trendyol Süper Lig: 7 kulüp ve Kevin Rodrigues PFDK'ya sevk edildi
5
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'e 12. Kez Yenildi
6
Vaclav Cerny Beşiktaş formasıyla 5. gole ulaştı
7
Beşiktaş Kadıköy'de Bileği Bükülmüyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart