Marco Asensio Fenerbahçe'de 9. gole ulaştı

Kupada penaltı golü, ligdeki etkili performansını sürdürdü

Trendyol Süper Lig’de son 9 maçta 12 gollük katkı sağlayan Marco Asensio, Türkiye Kupası’nda çıktığı ilk karşılaşmada da gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş ile oynanan mücadelede Fenerbahçe’nin tek golü Marco Asensio’dan geldi. 29 yaşındaki futbolcu müsabakaya 11’de başladı ve 43. dakikada penaltıdan topu filelere göndererek takımını öne geçirdi.

Asensio, derbide 90 dakika sahada kalırken, bu golle bu sezon tüm kulvarlarda 9. golüne ulaşmış oldu.

