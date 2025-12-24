DOLAR
Vaclav Cerny 2 golle Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında 2-1 galibiyete taşıdı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Vaclav Cerny'in attığı iki gol Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yenmesini sağladı; Cerny takımın galibiyetini öncelikli gördü.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 00:10
Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini kaydeden isim ise Vaclav Cerny oldu.

Cerny'den maç sonu değerlendirmesi

Çekyalı futbolcu mücadele sonrası basın mensuplarına, "Yılı bu şekilde bitirdiğimiz için çok mutluyuz" dedi ve kazanmanın önemine vurgu yaptı. Cerny, "Kazanmayı çok istedik ve sonucunda da maçı kazanan taraf olduk. Önümüzdeki sene de bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cerny, attığı iki gole dair, "2 gol attığım için mutluyum. Ama daha çok mutlu olduğum şey galip gelmemiz. Önemli olan galibiyetti. En önemlisi de bu. Tehlikeli olmayı, gol katkısı vermeyi, gol atmayı, asist yapmayı zaten insanlar benden bekliyor. Benden beklenen bu. Ben bu sorumluluğu seviyorum. Bunun karşılığını verebilmiş olmayı da seviyorum" şeklinde konuştu.

Gelecek hedefleri

Ligin ikinci yarısına ilişkin planlar hakkında, "Bunu konuşmak için şu an henüz erken. Hızlı bir dinlenme sürecine gireceğiz, toparlanacağız. Önümüzdeki sene sezonun geri kalanında her maçı kazanmak istiyoruz ki hedefimiz de zaten bu olmalı. Her maçı kazanırsak şu anki durumdan daha iyi durumda olacağız" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

