Vaclav Cerny 2 golle Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında 2-1 galibiyete taşıdı

Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini kaydeden isim ise Vaclav Cerny oldu.

Cerny'den maç sonu değerlendirmesi

Çekyalı futbolcu mücadele sonrası basın mensuplarına, "Yılı bu şekilde bitirdiğimiz için çok mutluyuz" dedi ve kazanmanın önemine vurgu yaptı. Cerny, "Kazanmayı çok istedik ve sonucunda da maçı kazanan taraf olduk. Önümüzdeki sene de bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cerny, attığı iki gole dair, "2 gol attığım için mutluyum. Ama daha çok mutlu olduğum şey galip gelmemiz. Önemli olan galibiyetti. En önemlisi de bu. Tehlikeli olmayı, gol katkısı vermeyi, gol atmayı, asist yapmayı zaten insanlar benden bekliyor. Benden beklenen bu. Ben bu sorumluluğu seviyorum. Bunun karşılığını verebilmiş olmayı da seviyorum" şeklinde konuştu.

Gelecek hedefleri

Ligin ikinci yarısına ilişkin planlar hakkında, "Bunu konuşmak için şu an henüz erken. Hızlı bir dinlenme sürecine gireceğiz, toparlanacağız. Önümüzdeki sene sezonun geri kalanında her maçı kazanmak istiyoruz ki hedefimiz de zaten bu olmalı. Her maçı kazanırsak şu anki durumdan daha iyi durumda olacağız" dedi.

