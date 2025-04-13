Bursaspor Şampiyonluğu Kutluyor: Taraftarlar Coşkuyla Bir Araya Geldi

Bursaspor, Şampiyonluğunu Kutluyor

Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta bitime iki hafta kala şampiyonluk ipini göğüsleyerek büyük bir başarıya imza attı. Balıkesir'de Artvin Hopaspor ile oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanarak, ligin bitimine 2 hafta kala bu başarıyı elde etti.

Taraftarlar Coşku İçinde

Karşılaşmanın ardından Bursa'da, binlerce Bursaspor taraftarı, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu yanındaki otopark alanında bir araya gelerek dev ekrandan maçı takip etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte kutlamalar başladı ve şehirde coşku hakim oldu.

Kutlamalar, şehrin çeşitli noktalarında devam ederken, taraftarlar şampiyonluğun sevincini paylaşıyor. Bursaspor'un bu tarihi başarısı, taraftarlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta karşılaşmasında Artvin Hopaspor ile Bursaspor, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Bursaspor'un kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maça, yeşil-beyazlı taraftarlar ilgi gösterdi.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta karşılaşmasında Artvin Hopaspor ile Bursaspor, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Bursaspor'un kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maça, yeşil-beyazlı taraftarlar ilgi gösterdi.